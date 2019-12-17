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Общество

Убийство Саймаити. Кубанычбека Кадырова допрашивают в ГКНБ

Члена политического движения «Эл уну» Кубанычбека Кадырова вызвали на допрос в ГКНБ по делу об убийстве китайского бизнесмена Айеркена Саймаити. Об этом 24.kg сообщили собственные источники.

Уточняется, что Кубанычбек Кадыров был вызван на допрос сегодня утром и сейчас находится в Следственной службе ГКНБ.

В пресс-центре ведомства информацию о допросе подтвердили.

Айеркена Саймаити убили в Стамбуле 10 ноября. В него выстрелили, когда он сидел в кафе в районе Фатих. После публикации фотографии Саймаити с некоторыми кыргызстанскими политиками Жогорку Кенеш решил расследовать его убийство.

Журналистское расследование о контрабанде и коррупции на таможне вызвало широкий общественный резонанс. В публикации указывается, что китайскому бизнесмену Айеркену Саймаити на территории Кыргызстана неизвестные лица неоднократно угрожали убийством, поэтому он вынужден был бежать в Турцию.

Генеральная прокуратура возбудила уголовное дело и поручила расследование межведомственной следственной группе.

Бывший первый заместитель руководителя Государственной таможенной службы Райымбек Матраимов был допрошен следователями ГКНБ.  

Райымбек Матраимов и члены его семьи подали иск в суд к 24.kg, Kloop и «Азаттыку» после журналистского расследования о контрабандных схемах и выводе $700 миллионов. В совокупности семья бывшего таможенника требует от журналистов выплатить им 60 миллионов сомов. Свердловский районный суд Бишкека без уведомления ответчиков наложил арест на счета СМИ. После общественного резонанса истцы направили ходатайство об отмене ареста счетов, которое было удовлетворено. Предварительное слушание по иску начнется 19 декабря в Свердловском райсуде столицы под председательством судьи Жылдыз Ибраимовой. 
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