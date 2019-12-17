Убийство Саймаити. Кубанычбека Кадырова допрашивают в ГКНБ

Члена политического движения «Эл уну» Кубанычбека Кадырова вызвали на допрос в ГКНБ по делу об убийстве китайского бизнесмена Айеркена Саймаити. Об этом 24.kg сообщили собственные источники.

Уточняется, что Кубанычбек Кадыров был вызван на допрос сегодня утром и сейчас находится в Следственной службе ГКНБ.

В пресс-центре ведомства информацию о допросе подтвердили.

Айеркена Саймаити убили в Стамбуле 10 ноября. В него выстрелили, когда он сидел в кафе в районе Фатих. После публикации фотографии Саймаити с некоторыми кыргызстанскими политиками Жогорку Кенеш решил расследовать его убийство.

Журналистское расследование о контрабанде и коррупции на таможне вызвало широкий общественный резонанс. В публикации указывается, что китайскому бизнесмену Айеркену Саймаити на территории Кыргызстана неизвестные лица неоднократно угрожали убийством, поэтому он вынужден был бежать в Турцию.