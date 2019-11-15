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Общество
Сюжеты: Дело Алмазбека Атамбаева, Освобождение Азиза Батукаева

Дело Атамбаева. Начинается суд по незаконному освобождению Азиза Батукаева

Сегодня в Первомайском районном суде Бишкека начнется один из самых громких процессов — о незаконном освобождении вора в законе Азиза Батукаева. Главным обвиняемым по уголовному делу проходит бывший президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев.

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Азиз Батукаев покинул страну в апреле 2013 года. Врачи тогда поставили ему диагноз «острый лейкоз». Он досрочно освободился из колонии в Нарыне, где отбывал наказание, и отбыл на историческую родину — в Грозный (Чечня). По факту сразу же назначили проверку, но нарушений правоохранительные органы и прокуратура тогда не нашли.

Расследование дела о незаконном освобождении криминального авторитета возобновилось в январе 2019-го. В суд его передали в октябре.

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Обвиняемыми проходят 19 человек. Это врачи и лаборанты, поставившие диагноз осужденному, представители ГСИН и другие высокопоставленные чиновники, в том числе бывший глава государства Алмазбек Атамбаев.

Ранее сообщалось, что 14 обвиняемых могут отделаться штрафом — они подписали соглашение о сотрудничестве со следствием. Каждого из них заключали под стражу, а позже отпустили под домашний арест.

Бывшего президента задержали 8 августа после штурма его дома в селе Кой-Таш. Ему предъявлены обвинения по нескольким статьям Уголовного кодекса КР: коррупция, легализация/отмывание доходов, организация массовых беспорядков, убийство и другие.

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Отмечалось, что дело будет рассматриваться в закрытом режиме. Алмазбек Атамбаев отказывается участвовать в судебном разбирательстве. На предварительные слушания он не явился — отказался покидать камеру СИЗО ГКНБ. Юристы считают, что его могут доставить в суд принудительно.
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