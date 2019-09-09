Освобождение Батукаева. Кто проходит по уголовному делу и что им предъявили

Следственная служба Министерства внутренних дел завершила досудебное расследование дела о незаконном освобождении вора в законе Азиза Батукаева. Как заявили в МВД, всем фигурантам уголовного дела предъявлены обвинения.
В ведомстве отмечают, что подозреваемые знакомятся с материалами. Однако кто проходит по уголовному делу и какие обвинения предъявлены фигурантам, в милиции не сообщают.
24.kg решило напомнить, кто был задержан по нашумевшему уголовному делу за время его расследования и где они сейчас находятся.
Известно, что по делу проходят 19 человек.
задержали лаборанта Ирину Цопову и врача-онколога Эмильбека Макимбетова. Им вменили соучастие в коррупции, подделке документов и служебном подлоге. 26 июня суд изменил меру пресечения и отпустил под домашний арест Эмильбека Макимбетова, а 17 августа под подписку о невыезде вышла Ирина Цопова.
По делу проходит и глава Центра гематологии Абдухалим Раимжанов. Ему также предъявлены те же статьи, что и коллегам. Он также отпущен под домашний арест.
Позже милиция задержала начальника управления медико-санитарного обеспечения ГСИН Акылбека Асанова, врача ГСИН Фархада Атаходжаева и действующего сотрудника Минздрава Канатбека Бектемирова. Им также предъявлено обвинение в соучастии в коррупции и служебном подлоге. Фархад Атаходжаев находится под стражей, а Канатбек Бектемиров и бывший начальник медицинского управления ГСИН Акылбек Асанов отпущены под домашний арест.
После допроса в следственной службе была задержана экс-министр здравоохранения Динара Сагинбаева. Она обвиняется в соучастии в коррупции, подделке документов и служебном подлоге. Суд избрал ей меру пресечения в виде содержания под стражей, но спустя неделю изменил на домашний арест.
В тот же день милиция задержала и экс-советника председателя ГСИН Калыбека Качкыналиева. Ему предъявлено обвинение в соучастии в коррупции, а также в подделке документов и служебном подлоге. Он находится под стражей в СИЗО-1.
В мае также был задержан бывший вице-премьер-министр по силовому блоку Шамиль Атаханов. Экс-чиновнику предъявлено аналогичное обвинение. Он содержался под стражей с 23 мая по 8 июня. В МВД сказали, что он согласился сотрудничать со следствием и ему изменили меру пресечения на домашний арест.
Из неофициальных источников также сообщалось, что обвинение может быть предъявлено сыну бывшего вице-премьер-министра Данияру Атаханову. В СМИ публиковались документы о его причастности к вывозу вора в законе. Однако официально эту информацию в милиции не подтвердили.
В конце мая арестовали бывшего спецпрокурора Майрамбека Акматалиева и его помощника Кубата Жуматаева. Они находятся под домашним арестом.
3 июня по обвинению в злоупотреблении служебными полномочиями задержали и водворили в СИЗО-1 экс-генпрокурора Аиду Салянову. Адвокаты неоднократно заявляли об ухудшении состояния здоровья своей подзащитной, она была госпитализирована. Но меру пресечения ей суд не изменил. Лишь в августе, когда стало известно, что бывший глава надзорного органа пошла на сделку со следствием, ее отпустили под домашний арест.
Спустя некоторое время обвинение по делу об освобождении Азиза Батукаева предъявили и бывшему председателю ГСИН Зарылбеку Рысалиеву. Его вызвали на допрос, где ему стало плохо. Он был госпитализирован, долгое время проходил лечение. Его не арестовали в связи с плохим состоянием здоровья.
В июне также милиция задержала экс-заведующего отделом безопасности, правопорядка и обороноспособности аппарата правительства Марата Бекенова. Ему также вменяют соучастие в коррупции. Он содержится под стражей.
Судью Нарынского горсуда, вынесшего решение об освобождении Азиза Батукаева, Жапара Эрматова также арестовали в июне. Ему предъявлены две статьи — 335 части 1 «Вынесение заведомо не правосудного приговора или иного судебного акта» и 319 части 1 «Коррупция» УК КР. Он содержится под стражей.
Следом за судьей фигурантом этого дела стал адвокат Али Касымов. Ему также предъявлено обвинение в соучастии в коррупции. После того как он пошел на сделку со следствием, его отпустили под домашний арест.
Еще одним обвиняемым по делу проходит бывший глава ГКНБ Бусурманкул Табалдиев. Местонахождение 70-летнего генерал-полковника установить не удалось, поэтому его объявили в розыск.
Экс-генпрокурор Индира Джолдубаева тоже стала фигурантом дела о незаконном освобождении Азиза Батукаева. В апреле 2013 года она занимала должность заведующей отделом правового обеспечения. Ее под стражу не брали и сразу освободили под домашний арест.
Последним фигурантом уголовного дела стал бывший президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев. Он задержан и находится в СИЗО ГКНБ. Ему предъявлено обвинение в организации преступления, коррупции и по другим статьям Уголовного кодекса.
По словам адвоката бывшего главы государства, его подзащитный не признает себя виновным и отказывается подписывать обвинительный акт.
После ознакомления с делом всех фигурантов оно будет передано в суд.