Генпрокуратура дает разъяснения по допросу Алексея Елисеева и Алексея Ширшова

В суде по делу о модернизации столичной ТЭЦ зачитают показания Алексея Ширшова и Алексея Елисеева. Об этом 24.kg ранее сообщил адвокат бывшего премьер-министра Сапара Исакова Замир Жоошев.

Юрист считает, что гособвинение пытается использовать показания этих людей из-за нехватки доказательств. Генеральная прокуратура с адвокатом не согласилась. В частности, в том, что правоохранительные органы должны были найти Елисеева и Ширшова и экстрадировать их в Кыргызстан. «Вместо этого, зная их местонахождение, правоохранители просят их допросить», — сказал Замир Жоошев.

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В Генпрокуратуре пояснили, что в ходе следствия ГКНБ направил Генеральной прокуратуре Латвии поручения об оказании правовой помощи по уголовному делу и допросе Алексея Елисеева и Алексея Ширшова.

Эти поручения латвийская сторона исполнила. К уголовному делу приобщили протоколы допроса указанных лиц в качестве свидетелей от 30 августа 2018 года.

Латвия в 2011 году отказала в удовлетворении запроса Кыргызстана о выдаче Алексея Елисеева для привлечения к уголовной ответственности. В связи с этим его нельзя доставить в Свердловский районный суд Бишкека. Аналогичная ситуация с выдачей Алексея Ширшова.

Одновременно с вышеуказанным ходатайством государственные обвинители ходатайствовали и об оглашении показаний четырех сотрудников МИД КР, которые не могут явиться на судебное заседание в связи с длительным нахождением заграницей и по состоянию здоровья.

«Необходимо отметить, что сторона защиты пытается использовать факт внесения ходатайства о допросе Елисеева и Ширшова в своих целях, говоря об использовании показаний осужденных друзей Бакиевых «из-за нехватки доказательств». Это является домыслом, так как о доказательствах стороны

вправе высказываться в прениях. Сторона защиты не может знать о наличии или отсутствии доказательств у обвинения», — отметили в главном надзорном органе.

Относительно «друзей Бакиевых», необходимо сказать, что Алексей Елисеев, Сапар Исаков и Айбек Калиев работали в Центральном агентстве по развитию, инвестициям и инновациям (ЦАРИИ) под руководством Максима Бакиева. Если Айбек Калиев был экспертом, то Сапар Исаков занимал в ЦАРИИ руководящую должность. Генпрокуратура КР

В ГП отмечают, что сторона защиты не возражала по поводу допроса в суде бывших сотрудников ЦАРИИ Учкуна Ташбаева и Игоря Чудинова, которые ранее осуждены за совершение должностных преступлений. «Более того, именно по ходатайству стороны защиты в суд вызвали и допросили ряд свидетелей, привлеченных к уголовной ответственности, ранее осужденных и отбывших наказание», — напомнили в ГП КР.

В СИЗО ГКНБ содержатся бывшие премьер-министры Сапар Исаков и Жанторо Сатыбалдиев, депутат Жогорку Кенеша Осмонбек Артыкбаев, топ-менеджеры энергосектора Салайдин Авазов и Айбек Калиев. Под домашним арестом находится экс-министр финансов Ольга Лаврова.

Всем предъявлены обвинения по фактам злоупотребления должностным положением и коррупции.