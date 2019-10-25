17:14
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Общество
Сюжет: Дело энергетиков

Генпрокуратура дает разъяснения по допросу Алексея Елисеева и Алексея Ширшова

В суде по делу о модернизации столичной ТЭЦ зачитают показания Алексея Ширшова и Алексея Елисеева. Об этом 24.kg ранее сообщил адвокат бывшего премьер-министра Сапара Исакова Замир Жоошев.

Юрист считает, что гособвинение пытается использовать показания этих людей из-за нехватки доказательств. Генеральная прокуратура с адвокатом не согласилась. В частности, в том, что правоохранительные органы должны были найти Елисеева и Ширшова и экстрадировать их в Кыргызстан. «Вместо этого, зная их местонахождение, правоохранители просят их допросить», — сказал Замир Жоошев.

Читайте по теме
Дело энергетиков. Сапар Исаков отказался выходить из камеры

В Генпрокуратуре пояснили, что в ходе следствия ГКНБ направил Генеральной прокуратуре Латвии поручения об оказании правовой помощи по уголовному делу и допросе Алексея Елисеева и Алексея Ширшова.

Эти поручения латвийская сторона исполнила. К уголовному делу приобщили протоколы допроса указанных лиц в качестве свидетелей от 30 августа 2018 года.

Латвия в 2011 году отказала в удовлетворении запроса Кыргызстана о выдаче Алексея Елисеева для привлечения к уголовной ответственности. В связи с этим его нельзя доставить в Свердловский районный суд Бишкека. Аналогичная ситуация с выдачей Алексея Ширшова.

Одновременно с вышеуказанным ходатайством государственные обвинители ходатайствовали и об оглашении показаний четырех сотрудников МИД КР, которые не могут явиться на судебное заседание в связи с длительным нахождением заграницей и по состоянию здоровья.

«Необходимо отметить, что сторона защиты пытается использовать факт внесения ходатайства о допросе Елисеева и Ширшова в своих целях, говоря об использовании показаний осужденных друзей Бакиевых «из-за нехватки доказательств». Это является домыслом, так как о доказательствах стороны
вправе высказываться в прениях. Сторона защиты не может знать о наличии или отсутствии доказательств у обвинения», — отметили в главном надзорном органе.

Относительно «друзей Бакиевых», необходимо сказать, что Алексей Елисеев, Сапар Исаков и Айбек Калиев работали в Центральном агентстве по развитию, инвестициям и инновациям (ЦАРИИ) под руководством Максима Бакиева. Если Айбек Калиев был экспертом, то Сапар Исаков занимал в ЦАРИИ руководящую должность.

Генпрокуратура КР

В ГП отмечают, что сторона защиты не возражала по поводу допроса в суде бывших сотрудников ЦАРИИ Учкуна Ташбаева и Игоря Чудинова, которые ранее осуждены за совершение должностных преступлений. «Более того, именно по ходатайству стороны защиты в суд вызвали и допросили ряд свидетелей, привлеченных к уголовной ответственности, ранее осужденных и отбывших наказание», — напомнили в ГП КР.

В СИЗО ГКНБ содержатся бывшие премьер-министры Сапар Исаков и Жанторо Сатыбалдиев, депутат Жогорку Кенеша Осмонбек Артыкбаев, топ-менеджеры энергосектора Салайдин Авазов и Айбек Калиев. Под домашним арестом находится экс-министр финансов Ольга Лаврова.

Всем предъявлены обвинения по фактам злоупотребления должностным положением и коррупции.
Ссылка:
просмотров: 432
Версия для печати
Материалы по теме
Асылбек Жээнбеков может стать фигурантом уголовного дела по модернизации ТЭЦ
Суд по модернизации ТЭЦ. Подсудимые останутся под стражей до 12 декабря
Суд по модернизации ТЭЦ. Адвокат обвинил эксперта в служебном подлоге
Суд по делу о модернизации ТЭЦ. Ущерб подсчитан по справочнику 1991 года
Суд по делу о модернизации ТЭЦ. У ГКНБ есть машина времени?
Суд по модернизации ТЭЦ. Обвиняемым продлили срок содержания под стражей
Суд по делу о модернизации ТЭЦ. Экс-премьер просит вызвать представителя ТВЕА
Суд по делу о модернизации ТЭЦ. Экспертов, считавших ущерб, уличают в подтасовке
Суд по делу о модернизации ТЭЦ. Эксперт посчитал только часть оборудования
Суд по делу о модернизации ТЭЦ. Адвокаты усомнились в объективности экспертов
Популярные новости
Очень смешно. Пользователи соцсетей сделали мемы с&nbsp;логотипом Elite House Очень смешно. Пользователи соцсетей сделали мемы с логотипом Elite House
Дворец спорта в&nbsp;Бишкеке наконец отремонтировали. Почему горожане возмущены Дворец спорта в Бишкеке наконец отремонтировали. Почему горожане возмущены
Лишение неприкосновенности Атамбаева. Решение Конституционной палаты Лишение неприкосновенности Атамбаева. Решение Конституционной палаты
Дети чиновников &laquo;Белого дома&raquo; оставили сирот и&nbsp;врачей без квартир Дети чиновников «Белого дома» оставили сирот и врачей без квартир
Бизнес
Пять полезных лайфхаков. Предупредите друзей и&nbsp;знакомых Пять полезных лайфхаков. Предупредите друзей и знакомых
Развитие регионов: Кубок &laquo;Чаарат&raquo; и&nbsp;выставка производителей в&nbsp;Чаткальском районе Развитие регионов: Кубок «Чаарат» и выставка производителей в Чаткальском районе
СКИДКА на&nbsp;очередную пару смартфонов в&nbsp;O!Store. Только семь дней! СКИДКА на очередную пару смартфонов в O!Store. Только семь дней!
Приходи в&nbsp;новые MegaStore и&nbsp;получи подарки и&nbsp;скидки на&nbsp;смартфоны Приходи в новые MegaStore и получи подарки и скидки на смартфоны
25 октября, пятница
17:03
О новых эффективных инструментах HR расскажут в Бишкеке эксперты из трех стран О новых эффективных инструментах HR расскажут в Бишкеке...
16:59
В Джалал-Абаде женщина арендовала здание предприятия и сделала из него притон
16:45
Генпрокуратура дает разъяснения по допросу Алексея Елисеева и Алексея Ширшова
16:39
Пять полезных лайфхаков. Предупредите друзей и знакомых
16:17
Участники драки на свадьбе отказались писать заявление и проходить экспертизу