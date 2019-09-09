Суд по делу о модернизации ТЭЦ. Нота китайской стороны и письмо президенту

В Свердловском районном суде Бишкека продолжается рассмотрение уголовного дела по модернизации столичной ТЭЦ. Процесс проходит под председательством судьи Инары Гилязетдиновой.

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В суде допросили двух свидетелей — эксперта, заведующего отделом ТЭК в аппарате правительства Муратбека Чолпонкулова. С 2007 по 2015 год, фактически до момента реорганизации, он работал в Министерстве энергетике. И бывшего министра иностранных дел Эрлана Абдылдаева. На последнего защита Сапара Исакова возлагала особые надежды. И они оправдались. Эрлан Абдылдаев не подтвердил показания своего бывшего заместителя Аскара Бешимова, данные им в июле. Последнего, напомним, обвиняемый Сапар Исаков упрекнул в личной неприязни.

Экс-глава МИД отвечал очень сдержанно и по существу. Не срывался, не переходил на личности. Даже когда прокуроры по третьему кругу вслед за подсудимыми и их адвокатами повторили вопрос про ноту, пришедшую из посольства Китая с рекомендацией назначить единственным исполнителем проекта модернизации столичной ТЭЦ компанию ТВЕА.

Гособвинителей интересовало следующее: носило ли озвученное китайской стороной предпочтение обязательный характер или его можно было проигнорировать. «Как видно из официальной корреспонденции, поступившей в МИД из канцелярии посланника по торгово-экономическим вопросам посольства КНР, китайское государство остановило свой выбор на ТВЕА и Кыргызстану было это условие высказано», — пояснил Эрлан Абдылдаев.

«А правительство Кыргызстана могло отказаться?» — в надежде спросил прокурор.

Бывший глава МИД, дипломат с 25-летним стажем, специалист по Китаю Эрлан Абдылдаев покачал головой.

Нет, китайский «Эксимбанк» сделал правительству Кыргызстана предложение, от которого оно не могло бы отказаться. Иначе страна просто не получила бы $386 миллионов и ТЭЦ не была бы реконструирована.

Это же, собственно, Эрлан Абдылдаев и отметил в служебном письме на имя тогдашнего президента страны Алмазбека Атамбаева. То есть министр поставил главу государства в известность, что китайская сторона настояла, чтобы подрядчиком была ТВЕА.

Долго стороны выясняли, к какой категории дипломатической переписки отнести послание из миссии Поднебесной. Аскар Бешимов ранее утверждал, что это было просто письмо, а не вербальная нота. Его бывший шеф Абдылдаев уточнил: это была все-таки нота с четко обозначенной позицией.

Эрлан Абдылдаев не смог вспомнить, чтобы его заместитель Аскар Бешимов, который ранее давал показания в суде, предлагал взять кредит на модернизацию ТЭЦ не под гарантию правительства, а одного из банков Кыргызстана.

«Желание улучшить любое соглашение — похвально, но я не могу припомнить, чтобы Аскар Бешимов выступал с каким-то предложением. Для этого как минимум надо оформить служебную записку», — подчеркнул он.

Не подтвердил Эрлан Абдылдаев и заявление Бешимова про ведение переговоров относительно участия СМЕС. «Наверное, это вопросы больше к профильным ведомствам. Но по официальным каналам в МИД рекомендации выбрать СМЕС не поступали. Я не помню такого», — подчеркнул Эрлан Абдылдаев.

В СИЗО ГКНБ содержатся бывшие премьер-министры Сапар Исаков и Жанторо Сатыбалдиев, депутат Жогорку Кенеша Осмонбек Артыкбаев, топ-менеджеры энергосектора Салайдин Авазов и Айбек Калиев. Под домашним арестом находится экс-министр финансов Ольга Лаврова.

Всем предъявлены обвинения по фактам злоупотребления должностным положением и коррупции.