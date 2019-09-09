Суд по делу о модернизации ТЭЦ. Нота китайской стороны и письмо президенту

В Свердловском районном суде Бишкека продолжается рассмотрение уголовного дела по модернизации столичной ТЭЦ. Процесс проходит под председательством судьи Инары Гилязетдиновой.
показания своего бывшего заместителя Аскара Бешимова, данные им в июле. Последнего, напомним, обвиняемый Сапар Исаков упрекнул в личной неприязни.
Экс-глава МИД отвечал очень сдержанно и по существу. Не срывался, не переходил на личности. Даже когда прокуроры по третьему кругу вслед за подсудимыми и их адвокатами повторили вопрос про ноту, пришедшую из посольства Китая с рекомендацией назначить единственным исполнителем проекта модернизации столичной ТЭЦ компанию ТВЕА.
Гособвинителей интересовало следующее: носило ли озвученное китайской стороной предпочтение обязательный характер или его можно было проигнорировать. «Как видно из официальной корреспонденции, поступившей в МИД из канцелярии посланника по торгово-экономическим вопросам посольства КНР, китайское государство остановило свой выбор на ТВЕА и Кыргызстану было это условие высказано», — пояснил Эрлан Абдылдаев.
«А правительство Кыргызстана могло отказаться?» — в надежде спросил прокурор.
Бывший глава МИД, дипломат с 25-летним стажем, специалист по Китаю Эрлан Абдылдаев покачал головой.
Нет, китайский «Эксимбанк» сделал правительству Кыргызстана предложение, от которого оно не могло бы отказаться. Иначе страна просто не получила бы $386 миллионов и ТЭЦ не была бы реконструирована.
Это же, собственно, Эрлан Абдылдаев и отметил в служебном письме на имя тогдашнего президента страны Алмазбека Атамбаева. То есть министр поставил главу государства в известность, что китайская сторона настояла, чтобы подрядчиком была ТВЕА.
Долго стороны выясняли, к какой категории дипломатической переписки отнести послание из миссии Поднебесной. Аскар Бешимов ранее утверждал, что это было просто письмо, а не вербальная нота. Его бывший шеф Абдылдаев уточнил: это была все-таки нота с четко обозначенной позицией.
показания в суде, предлагал взять кредит на модернизацию ТЭЦ не под гарантию правительства, а одного из банков Кыргызстана.
«Желание улучшить любое соглашение — похвально, но я не могу припомнить, чтобы Аскар Бешимов выступал с каким-то предложением. Для этого как минимум надо оформить служебную записку», — подчеркнул он.
Не подтвердил Эрлан Абдылдаев и заявление Бешимова про ведение переговоров относительно участия СМЕС. «Наверное, это вопросы больше к профильным ведомствам. Но по официальным каналам в МИД рекомендации выбрать СМЕС не поступали. Я не помню такого», — подчеркнул Эрлан Абдылдаев.
В СИЗО ГКНБ содержатся бывшие премьер-министры Сапар Исаков и Жанторо Сатыбалдиев, депутат Жогорку Кенеша Осмонбек Артыкбаев, топ-менеджеры энергосектора Салайдин Авазов и Айбек Калиев. Под домашним арестом находится экс-министр финансов Ольга Лаврова.
Всем предъявлены обвинения по фактам злоупотребления должностным положением и коррупции.