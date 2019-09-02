Суд по делу о модернизации ТЭЦ. Кто заставил китайцев поставить оборудование

В Свердловском районном суде Бишкека продолжается рассмотрение уголовного дела по модернизации столичной ТЭЦ. Процесс проходит под председательством судьи Инары Гилязетдиновой.

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На сегодняшнем заседании допросили трех свидетелей. Один — экс-глава Госстроя Турдубек Мамбетов, который, как представили его суду прокуроры, является основным свидетелем, и два свидетеля защиты — экс-заведующий отделом организационно-инспекторской работы и местного самоуправления аппарата кабмина Алтынбек Эргешов и экс-глава ОАО «Электрические станции» Узак Кадырбаев. Последний проходил обвиняемым по уголовному делу об аварии на ТЭЦ. И по приговору Первомайского районного суда получил 4,5 года, но вышел на свободу по истечении срока.

Гособвинение так и не смогло добиться от Турдубека Мамбетова ответа на вопрос о том, проводится ли тендер, если контракт заключается по форме ЕСР. Свидетель посоветовал изучить Закон «О госзакупках». А отвечая на вопросы подсудимого экс-премьер-министра Жанторо Сатыбалдиева и вовсе запутался в постановлениях правительства. В итоге выяснилось, что Госстрой дал согласие на параллельное проектирование, но по документу, принятому премьером Темиром Сариевым.

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Узака Кадырбаева и обвиняемые, и адвокаты стали «гонять» по делу об аварии на ТЭЦ. Экс-глава Нацэнергохолдинга Айбек Калиев спросил, велось ли строительство по графику или он торопил своего подчиненного Кадырбаева и требовал ускориться.

«Вы меня торопить или давить на меня не могли. Это я вам доложил, что ТЭЦ готова. А в график мы не просто уложились, на два месяца раньше сдали», — сказал Узак Кадырбаев.

Тогда в разговор вступил бывший премьер Сапар Исаков. Он поинтересовался, где произошла авария, в модернизированной или старой части ТЭЦ. Узак Кадырбаев еще раз повторил, что в старой: из строя вышли семь котлов.

Свидетель сообщил суду, что ТЭЦ Бишкека уникальна. На весь бывший СССР таких всего шесть штук.

И похвастался, что это он, вернее «Электрические станции», заставили китайцев установить по советскому аналогу оборудование на обновленную часть.

«Новая часть ТЭЦ имеет отношение к аварии?» — продолжил Сапар Исаков. Узак Кадырбаев пояснил, что благодаря модернизированной части ТЭЦ получила поддержку в виде дополнительной мощности. Свидетель похвалил модернизированную часть и подчеркнул: использовать, конечно, старые котлы и агрегаты можно. Латать, потом снова запускать, но вот эффекта нет. На ремонт уходят миллионы долларов.

«В новой части ТЭЦ очень много контроллеров или датчиков, где операции можно не выполнять работнику. Система защиты трансформаторов новая. Очень много применено технологий по безопасности. Старая часть ТЭЦ была 1961 года, а сейчас строят ТЭЦ XXI века», — сказал Узак Кадырбаев.

В СИЗО ГКНБ содержатся бывшие премьер-министры Сапар Исаков и Жанторо Сатыбалдиев, депутат Жогорку Кенеша Осмонбек Артыкбаев, топ-менеджеры энергосектора Салайдин Авазов и Айбек Калиев. Под домашним арестом находится экс-министр финансов Ольга Лаврова.

Всем предъявлены обвинения по фактам злоупотребления должностным положением и коррупции.