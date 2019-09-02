Суд по делу о модернизации ТЭЦ. Свидетель рассказал, кто проверял готовый объект

В Свердловском районном суде Бишкека продолжается рассмотрение уголовного дела по модернизации столичной ТЭЦ. Процесс проходит под председательством судьи Инары Гилязетдиновой.

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В качестве свидетеля допрашивают экс-главу Госстроя Турдубека Мамбетова.

По его словам, проверяющие профильных ведомств, в частности Бишкекглавархитектуры и Госстроя, просили у заказчика предоставить сметную часть на модернизацию ТЭЦ. Но заказчик ее так и не показал. В свою очередь экс-премьер-министр Жанторо Сатыбалдиев спросил, нужно ли было разрешение на параллельное проектирование. Свидетель ответил утвердительно и отметил, что заказчик его получил. Бывший премьер попросил разъяснить, на основании каких документов получено разрешение на параллельное проектирование. Турдубек Мамбетов подчеркнул, что на основании постановления правительства. Но оно появилось в 2015 году, когда кабмин возглавлял Темир Сариев.

Турдубек Мамбетов также пояснил, что параллельное проектирование при отсутствии сметной стоимости допускается.

Представители гособвинения попросили свидетеля уточнить, было ли на июнь 2016 года выдано разрешение на проектно-строительные монтажные работы по модернизации ТЭЦ. Турдубек Мамбетов не смог ответить, но сказал, что неоднократно на оперативных совещаниях говорилось, что реконструкция ТЭЦ — задача особого значения, волокитить нельзя и все документы должны соответствовать нормативно-правовым актам.

Адвокат экс-министра энергетики Осмонбека Артыкбаева, Нурлан Садыков спросил, ответственно ли Минэнерго за строительство и должен ли был его подзащитный проверять и отвечать за качество. Турдубек Мамбетов пояснил, что проверяет Госэкотехинспекция.

В СИЗО ГКНБ содержатся бывшие премьер-министры Сапар Исаков и Жанторо Сатыбалдиев, депутат Жогорку Кенеша Осмонбек Артыкбаев, топ-менеджеры энергосектора Салайдин Авазов и Айбек Калиев. Под домашним арестом находится экс-министр финансов Ольга Лаврова.

Всем предъявлены обвинения по фактам злоупотребления должностным положением и коррупции.