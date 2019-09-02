Суд по делу о модернизации ТЭЦ. На экс-главу Госстроя никто не давил

В Свердловском районном суде Бишкека продолжается рассмотрение уголовного дела по модернизации столичной ТЭЦ. Процесс проходит под председательством судьи Инары Гилязетдиновой.

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Свидетель также опроверг, что кто-либо требовал, чтобы быстрее выдавались разрешительные документы.

На вопрос о том, проводится ли тендер, если контракт заключается по форме ЕСР, Турдубек Мамбетов посоветовал изучить Закон «О госзакупках».

В СИЗО ГКНБ содержатся бывшие премьер-министры Сапар Исаков и Жанторо Сатыбалдиев, депутат Жогорку Кенеша Осмонбек Артыкбаев, топ-менеджеры энергосектора Салайдин Авазов и Айбек Калиев. Под домашним арестом находится экс-министр финансов Ольга Лаврова.

Всем предъявлены обвинения по фактам злоупотребления должностным положением и коррупции.