Экс-омбудсмен подал в суд на телеканал «Апрель» и журналиста Каната Каниметова

Экс-омбудсмен Турсунбек Акун подал в суд на телеканал «Апрель» и журналиста Каната Каниметова. Информацию он подтвердил 24.kg.

Читайте по теме Турсунбек Акун требует с Алмазбека Атамбаева 100 тысяч сомов за клевету

По словам Турсунбека Акуна, он намерен взыскать с канала 500 тысяч сомов, а с корреспондента — 100 тысяч. Бывший акыйкатчи требует также официального опровержения репортажа Каната Каниметова, где речь шла о $100 тысячах от сестры вора в законе Азиза Батукаева за участие в его освобождении.



В 2013 году, напомним, Турсунбек Акун был омбудсменом и уверял, что Азиз Батукаев действительно смертельно болен. Позже он заявлял, что опирался на диагноз врачей. «Я не собирался судиться с «Апрелем». Но, поскольку они не дали опровержения своей клевете, я буду защищать свои честь и достоинство в суде», — добавил экс-акыйкатчи.

Турсунбек Акун намерен также взыскать 100 тысяч сомов с бывшего президента Алмазбека Атамбаева. «Он оскорбил меня, приписав взятку в $100 тысяч. Это наглая ложь. Поэтому я подаю в суд. Не думаю, что 100 тысяч сомов — большая сумма для Атамбаева. А я эти деньги направлю на благотворительность. Передам детскому дому-интернату. Публично, чтобы не думали, что себе забрал», — сказал бывший омбудсмен.

Уголовное дело о незаконном освобождении вора в законе Азиза Батукаева возобновили в январе 2019-го. По нему проходят врачи и лаборант, диагностировавшие ему рак. Кроме того, в деле фигурируют бывшие чиновники и депутаты.

В частности, милиция задержала бывшего министра здравоохранения Динару Сагинбаеву, экс-советника председателя ГСИН Калыбека Качкыналиева, бывшего вице-премьер-министра Шамиля Атаханова, а также экс-спецпрокурора Майрамбека Акматалиева. Решением суда Динару Сагинбаеву и Майрамбека Акматалиева отпустили из-под стражи. 8 июня суд изменил меру пресечения и Шамилю Атаханову, отпустив под домашний арест. В СИЗО-1 находится экс-генпрокурор Аида Салянова.