Бред полный. Дмитрий Ложников о списке арестованного имущества «Апрель ТВ»

Генеральный директор телеканала «Апрель» Дмитрий Ложников прокомментировал список арестованного имущества бывшего президента страны Алмазбека Атамбаева, членов его семьи и телекомпании, который сегодня опубликовала Генпрокуратура.

«Не берусь комментировать весь список, но то, что касается нас, — это полный бред. У ОсОО «Апрель» сейчас нет здания в Джалал-Абаде. Оно было, но в начале 2018 года мы его продали.

Он пояснил, что этот объект принадлежал ОсОО «Марс», которое было зарегистрировано в Джалал-Абаде. «Когда я возглавил телеканал, стал наводить порядок, чтобы привести все в норму, в том числе имущественные вопросы. И здание, где сидел «Канал D» («7 канал»), мы продали за ненадобностью», — добавил Дмитрий Ложников.

Он также заявил, что у «Апреля» нет банковской ячейки. «Непонятно, чью ячейку арестовали, если у нашего телеканала ее нет. Есть банковские счета в двух разных банках, но арест на них не наложен», — добавил Дмитрий Ложников.

В сообщении Генпрокуратуры также упоминается Ассоциация телерадиоорганизаций. «Как она оказалась в списке, вообще непонятно. Никакого отношения к ней Алмазбек Атамбаев не имеет. Инициатором создания ассоциации был Жайнак Усен, нынешний директор ОТРК. Мы ее создавали, чтобы добиваться исполнения закона о ТВ, в части контента, связанного с тем, что 50 процентов должно быть на государственном языке. Там семь или восемь участников, и остальные пострадали ни за что, только потому что одним из участников оказался «Апрель», — пояснил гендиректор телеканала.

Он подчеркнул, что общественный фонд «Апрель» тоже не имеет никакого отношения к Ассоциации телерадиоорганизаций. «Безграмотность следствия зашкаливает. Я говорю о том, что знаю и на что есть подтверждение», — резюмировал Дмитрий Ложников.

Генпрокуратура сегодня распространила сообщение, где перечислила арестованное имущество, к которому имеет отношение бывший президент Алмазбек Атамбаев. Ранее сообщалось, что арест наложен на 120 объектов.