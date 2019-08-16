Лечение начальника Чуйского ГУВД в России оплатит государство

Расходы на лечение начальника ГУВД Чуйской области Самата Курманкулова оплатит государство. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения.

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В ведомстве напомнили, что Самата Курманкулова транспортировали 12 августа в Центр нейрохирургии имени Бурденко. Его сопровождал заместитель министра здравоохранения Мадамин Каратаев.

По его словам, транспортировку в Москву Самат Курманкулов перенес нормально. По прилете его осмотрл академик РАН, профессор Александр Потапов.

«Самату Курманкулову назначены дополнительные исследования и анализы, после которых будет откорректирована схема лечения. Его состояние остается стабильно тяжелым. Все расходы на лечение Самата Курманкулова понесет государство. Министерство здравоохранения КР держит все на контроле», — сказал заместитель министра здравоохранения Мадамин Каратаев.

Напомним, 11 августа в Бишкекском научно-исследовательском центре травматологии и ортопедии проведен консилиум. В нем приняли участие доктора медицинских наук нейрореаниматолог Центра нейрохирургии имени Н.Н. Бурденко Александр Полупан и нейрохирург этого же центра Ярослав Латышев. Принято решение перевезти Самата Курманкулова в Центр нейрохирургии имени Н.Н. Бурденко в Москве для дальнейшего лечения.

Начальник ГУВД Чуйской области пострадал 7 августа после того, как спецназ ГКНБ предпринял попытку штурма резиденции бывшего президента Алмазбека Атамбаева в селе Кой-Таш. Милиционеру проломили голову камнем. Самату Курманкулову провели трепанацию черепа.

В ходе начавшихся беспорядков тогда пострадало около 45 человек, замкомандира «Альфы» погиб от огнестрельного ранения.