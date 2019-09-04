Начальника Чуйского ГУВД Самата Курманкулова хотят перевести из реанимации

В состоянии здоровья начальника Чуйского ГУВД Самата Курманкулова наблюдается положительная динамика: он самостоятельно дышит, есть реакция на внешние раздражители, полностью в сознание еще не пришел. Об этом сообщили в пресс-центре Министерства здравоохранения.

По его данным, Самат Курманкулов пока находится в реанимационном отделении, но завтра его планируют перевести в общую палату для дальнейшего лечения. В ведомстве добавили, что ведут переговоры с Министерством здравоохранения РФ о дальнейшем переводе начальника Чуйского ГУВД в один из реабилитационных центров Москвы.

«Все расходы по транспортировке, приглашению специалистов из Москвы для осмотра Самата Курманкулова, а также лечению в нейрохирургическом центре и дальнейшей реабилитации берет на себя государство», — подчеркнули в ведомстве.

Напомним, Самата Курманкулова транспортировали 12 августа в Центр нейрохирургии имени Бурденко.

Начальник ГУВД Чуйской области пострадал 7 августа, после того как спецназ ГКНБ предпринял попытку штурма резиденции Алмазбека Атамбаева в селе Кой-Таш. Милиционеру проломили голову камнем. Самату Курманкулову провели трепанацию черепа.

В ходе начавшихся беспорядков тогда пострадало около 45 человек, замкомандира «Альфы» погиб от огнестрельного ранения.