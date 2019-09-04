17:43
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Общество

Начальника Чуйского ГУВД Самата Курманкулова хотят перевести из реанимации

В состоянии здоровья начальника Чуйского ГУВД Самата Курманкулова наблюдается положительная динамика: он самостоятельно дышит, есть реакция на внешние раздражители, полностью в сознание еще не пришел. Об этом сообщили в пресс-центре Министерства здравоохранения.

По его данным, Самат Курманкулов пока находится в реанимационном отделении, но завтра его планируют перевести в общую палату для дальнейшего лечения. В ведомстве добавили, что ведут переговоры с Министерством здравоохранения РФ о дальнейшем переводе начальника Чуйского ГУВД в один из реабилитационных центров Москвы.

«Все расходы по транспортировке, приглашению специалистов из Москвы для осмотра Самата Курманкулова, а также лечению в нейрохирургическом центре и дальнейшей реабилитации берет на себя государство», — подчеркнули в ведомстве.

Напомним, Самата Курманкулова транспортировали 12 августа в Центр нейрохирургии имени Бурденко.

Начальник ГУВД Чуйской области пострадал 7 августа, после того как спецназ ГКНБ предпринял попытку штурма резиденции Алмазбека Атамбаева в селе Кой-Таш. Милиционеру проломили голову камнем. Самату Курманкулову провели трепанацию черепа.

В ходе начавшихся беспорядков тогда пострадало около 45 человек, замкомандира «Альфы» погиб от огнестрельного ранения.
Ссылка:
просмотров: 429
Версия для печати
Материалы по теме
В состоянии здоровья Самата Курманкулова отмечается положительная динамика
Беспорядки в Бишкеке. В больнице остается один пострадавший
Восстановили 12 автобусов, пострадавших во время беспорядков
Лечение начальника Чуйского ГУВД в России оплатит государство
В мэрии Бишкека просят граждан не поддаваться на провокации
Начальника Чуйского ГУВД Самата Курманкулова осмотрел академик Александр Потапов
В мэрии предложили уволиться тем, кого не было на работе во время беспорядков
Разбитые стекла. Во сколько оценивается ущерб автобусного парка
Ущерб от беспорядков в Бишкеке оценили в 6,9 миллиона сомов
Семье погибшего подполковника спецслужб Усена Ниязбекова будет помогать ГКНБ
Популярные новости
Омурбек Текебаев рассказал, кто вел переговоры по&nbsp;его делу с&nbsp;семьей Атамбаева Омурбек Текебаев рассказал, кто вел переговоры по его делу с семьей Атамбаева
Пропавшего на&nbsp;Иссык-Куле Эркина Асрандиева нашли на&nbsp;берегу Пропавшего на Иссык-Куле Эркина Асрандиева нашли на берегу
Драка возле супермаркета. Милиция разыскивает нападавших Драка возле супермаркета. Милиция разыскивает нападавших
Дело Атамбаева. Бывший президент отказывается отвечать на&nbsp;вопросы следователей Дело Атамбаева. Бывший президент отказывается отвечать на вопросы следователей
Бизнес
К&nbsp;программе лояльности &laquo;Газпромнефти&raquo; присоединился 200-тысячный участник К программе лояльности «Газпромнефти» присоединился 200-тысячный участник
Смартфоны Huawei в&nbsp;рассрочку до&nbsp;девяти месяцев без переплат и&nbsp;первого платежа Смартфоны Huawei в рассрочку до девяти месяцев без переплат и первого платежа
MegaCom: новый код 990 уже в&nbsp;продаже! MegaCom: новый код 990 уже в продаже!
Позаботьтесь о&nbsp;будущем ребенка с&nbsp;депозитом &laquo;Детский&raquo; от&nbsp;&laquo;Бакай Банка&raquo; Позаботьтесь о будущем ребенка с депозитом «Детский» от «Бакай Банка»