Беспорядки в Бишкеке. В больнице остается один пострадавший

В больницах Бишкека остается только один пострадавший во время беспорядков 7-8 августа в Кой-Таше и Бишкеке. Об этом 24.kg сообщили в пресс-центре Минздрава.

По его данным, в Бишкекском научно-исследовательском центре травматологии и ортопедии остается один пациент.

Всего за время беспорядков в Кой-Таше и столице в больницы обратилось более 100 человек. Большая часть после осмотра переведена на амбулаторное лечение.

7 августа спецназ ГКНБ предпринял попытку взять штурмом резиденцию Алмазбека Атамбаева в селе Кой-Таш. Она провалилась дважды. В ходе начавшихся беспорядков пострадало около 45 человек, замкомандира «Альфы» погиб от огнестрельного ранения.

8 августа спецоперацию по задержанию бывшего главы государства предприняли спецподразделения МВД. Алмазбек Атамбаев в итоге сдался. Ему избрали меру пресечения — содержание под стражей в СИЗО ГКНБ до 26 октября.

Алмазбека Атамбаева обвиняют в особо тяжких преступлениях — насилии в отношении правоохранительных органов, убийстве, захвате заложников, массовых беспорядках, коррупции.