В мэрии Бишкека просят граждан не поддаваться на провокации

Вице-мэр Татьяна Кузнецова провела совещание с руководством акимиатов, начальниками МТУ. На обсуждении присутствовал также экс-депутат Жогорку Кенеша Феликс Кулов. Об этом сообщает пресс-служба столичного муниципалитета.

Участники совещания предложили открыть консультационные кабинеты в каждом районе города, где желающие могут получить советы специалистов и юридическую помощь. Многие граждане не знают, как защитить себя и свое имущество в экстренных ситуациях.

Городские власти призвали кыргызстанцев не принимать участия в незаконных и сомнительных акциях. Главы районов совместно с правоохранительными органами находятся на рабочих местах и следят за ситуацией на своей территории.

При малейшем подозрении на провокации можно сообщить на WhatsApp-канал ГУВД Бишкека 0708102000 или на WhatsApp-канал мэрии столицы 0554182185.