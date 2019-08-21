Восстановили 12 автобусов, пострадавших во время беспорядков

Бишкекское пассажирское автотранспортное предприятие (БПАТП) восстановило 12 автобусов, пострадавших во время беспорядков 7-9 августа в Кой-Таше и Бишкеке. Об этом на координационном совещании в мэрии сообщил начальник предприятия Нурлан Койчубаков.
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Нурлан Койчубаков добавил, что по факту порчи имущества БПАТП обратилось 9 августа с заявлением в Октябрьский РОВД. «Пока ответа не получили», — сказал он.
Напомним, во время беспорядков повреждено 30 автобусов. Один пришел в негодность.
По предварительным подсчетам, ущерб БПАТП оценивается в 1 миллион 684 тысячи сомов.