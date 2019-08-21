17:21
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Общество

Восстановили 12 автобусов, пострадавших во время беспорядков

Бишкекское пассажирское автотранспортное предприятие (БПАТП) восстановило 12 автобусов, пострадавших во время беспорядков 7-9 августа в Кой-Таше и Бишкеке. Об этом на координационном совещании в мэрии сообщил начальник предприятия Нурлан Койчубаков.

Читайте по теме
Разбитые стекла. Во сколько оценивается ущерб автобусного парка
По его словам, ремонт провели за счет средств предприятия. Транспорт уже вышел на линии.

Нурлан Койчубаков добавил, что по факту порчи имущества БПАТП обратилось 9 августа с заявлением в Октябрьский РОВД. «Пока ответа не получили», — сказал он.

Напомним, во время беспорядков повреждено 30 автобусов. Один пришел в негодность.

По предварительным подсчетам, ущерб БПАТП оценивается в 1 миллион 684 тысячи сомов.
Ссылка:
просмотров: 385
Версия для печати
Материалы по теме
Лечение начальника Чуйского ГУВД в России оплатит государство
В мэрии Бишкека просят граждан не поддаваться на провокации
Начальника Чуйского ГУВД Самата Курманкулова осмотрел академик Александр Потапов
В мэрии предложили уволиться тем, кого не было на работе во время беспорядков
Разбитые стекла. Во сколько оценивается ущерб автобусного парка
Ущерб от беспорядков в Бишкеке оценили в 6,9 миллиона сомов
Семье погибшего подполковника спецслужб Усена Ниязбекова будет помогать ГКНБ
Беспорядки в Бишкеке. 12 пострадавших остаются в больницах
Начальника ГУВД Чуйской области транспортировали в Россию
Дело Атамбаева. В больницах остается 14 пострадавших во время беспорядков
Популярные новости
Рассылается сообщение о&nbsp;готовящихся массовых беспорядках. МВД опровергает Рассылается сообщение о готовящихся массовых беспорядках. МВД опровергает
В&nbsp;доме родственников Алмазбека Атамбаева обнаружили крупную сумму денег В доме родственников Алмазбека Атамбаева обнаружили крупную сумму денег
В&nbsp;Кыргызстан прилетела дочь Аскара Акаева Бермет В Кыргызстан прилетела дочь Аскара Акаева Бермет
Машину Омурбека Бабанова забрали на&nbsp;штрафстоянку Машину Омурбека Бабанова забрали на штрафстоянку
Бизнес
В&nbsp;международном аэропорту &laquo;Манас&raquo; возобновляется рейс Бишкек&nbsp;&mdash; Дели&nbsp;&mdash; Бишкек В международном аэропорту «Манас» возобновляется рейс Бишкек — Дели — Бишкек
Новый MegaStore в&nbsp;аэропорту &laquo;Манас&raquo; уже распахнул свои двери Новый MegaStore в аэропорту «Манас» уже распахнул свои двери
&laquo;Умная&raquo; оплата налога на&nbsp;автотранспорт без комиссии через MegaPay «Умная» оплата налога на автотранспорт без комиссии через MegaPay
&laquo;Бакай Банк&raquo; выпустил новую карту Исламского финансового центра «Бакай Банк» выпустил новую карту Исламского финансового центра