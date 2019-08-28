В состоянии здоровья Самата Курманкулова отмечается положительная динамика

В Министерстве здравоохранения рассказали о состоянии здоровья начальника ГУВД Чуйской области Самата Курманкулова. По данным врачей, оно остается тяжелым, но намечается положительная динамика.

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«Восстанавливаются самостоятельное дыхание и неврологические признаки (реагирует на внешние раздражители). Он продолжает получать соответствующее лечение», — отметили в Минздраве.

Напомним, Самата Курманкулова транспортировали 12 августа в Центр нейрохирургии имени Бурденко.

Начальник ГУВД Чуйской области пострадал 7 августа, после того как спецназ ГКНБ предпринял попытку штурма резиденции Алмазбека Атамбаева в селе Кой-Таш. Милиционеру проломили голову камнем. Самату Курманкулову провели трепанацию черепа.

В ходе начавшихся беспорядков тогда пострадало около 45 человек, замкомандира «Альфы» погиб от огнестрельного ранения.