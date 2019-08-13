В мэрии предложили уволиться тем, кого не было на работе во время беспорядков

Мэр Азиз Суракматов предложил уволиться руководителям служб, отсутствовавшим на рабочем месте во время беспорядков в Бишкеке. Об этом он заявил во время планерки в муниципалитете.

Градоначальник напомнил, что в ночь на 9 августа в столице были беспорядки.

«В основном все службы работали, но вместе с тем отдельных руководителей не было на местах, до них невозможно было дозвониться. Нам не по пути с такими сотрудниками. Мы еще дадим оценку, однако можете сами приносить заявления», — сказал Азиз Суракматов.

7 августа спецназ ГКНБ предпринял попытку взять штурмом резиденцию бывшего президента Алмазбека Атамбаева в селе Кой-Таш. Она провалилась дважды. В ходе начавшихся беспорядков пострадало около 45 человек, замкомандира «Альфы» погиб от огнестрельного ранения.

8 августа спецоперацию по задержанию бывшего главы государства уже предпринялиспецподразделения МВД. Все дороги в Кой-Таш были перекрыты, связь глушилась, был отключен доступ к Сети. К эпицентру были стянуты по меньшей мере около 3 тысяч сотрудников милиции и спецтехника. После двухчасового противостояния милиции удалось форсировать ситуацию — Алмазбек Атамбаев принял решение сдаться. Его увезли в ГСУ ГКНБ на допрос. Он арестован до 26 августа.

Сторонники бывшего президента устроили в Бишкеке беспорядки. В ходе событий в столице пострадали около 100 человек.