Разбитые стекла. Во сколько оценивается ущерб автобусного парка

По примерным данным, ущерб Бишкекского пассажирского автотранспортного предприятия (БПАТП) оценивается в 1 миллион 684 тысячи сомов. Об этом на планерке в муниципалитете сообщил вице-мэр столицы Азиз Алымкулов.

По его словам, в связи с событиями в городе 8-9 августа сотрудники БПАТП и Бишкекского троллейбусного управления были переведены на усиленный режим работы. Несмотря на беспорядки, выходили на рейсы.

«БПАТП по просьбе ГУВД выделили автобусы в том количестве, которое запрашивалось. Они доставляли личный состав. Водители находились с ними до утра. Пострадало около 30 автобусов», — сказал Азиз Алымкулов.

В транспорте в основном побили стекла. Один автобус пришел в негодность.

«Лобовые стекла в автобусах «Ясин» цельные, в Кыргызстане они не производятся. Сейчас БПАТП пытается восстановить пострадавший транспорт за счет деталей из автобусов, подлежащих списанию. Заявление по ущербу подано в Октябрьский РОВД», — отметил вице-мэр.

Напомним, ранее Генпрокуратура сообщила, что общая сумма ущерба составила 6 миллионов 93,5 тысячи сомов: МВД — 2 миллиона 103,5 тысячи, мэрии столицы (без БПАТП) — 109 тысяч 826. В Бишкеке разбили 34 видеокамеры.

7 августа спецназ ГКНБ предпринял попытку взять штурмом резиденцию бывшего президента Алмазбека Атамбаева в селе Кой-Таш. Она провалилась дважды. В ходе начавшихся беспорядков пострадало около 45 человек, замкомандира «Альфы» погиб от огнестрельного ранения.

8 августа спецоперацию по задержанию бывшего главы государства уже предприняли спецподразделения МВД. Все дороги в Кой-Таш были перекрыты, связь глушилась, был отключен доступ к Сети. К эпицентру были стянуты по меньшей мере около 3 тысяч сотрудников милиции и спецтехника. После двухчасового противостояния милиции удалось форсировать ситуацию — Алмазбек Атамбаев принял решение сдаться. Его увезли в ГСУ ГКНБ на допрос. Он арестован до 26 августа.

Сторонники бывшего президента устроили в Бишкеке беспорядки. В ходе событий в столице пострадали около 100 человек.