Семье погибшего подполковника спецслужб Усена Ниязбекова будет помогать ГКНБ

Семье погибшего при беспорядках в резиденции бывшего президента страны в селе Кой-Таш заместителя командира «Альфы» Усена Ниязбекова будет помогать ГКНБ. Об этом сегодня на пресс-конференции сообщил председатель спецслужб Орозбек Опумбаев.

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По его словам, Усену Ниязбекову посмертно будет присвоено звание полковника спецслужб. Его семье выплатят по закону пособие в двухсоткратном размере его зарплаты за 10 лет. ГКНБ будет помогать его детям.

Усена Ниязбекова, как и других силовиков, представят к государственной награде «Эрдик».

У Усена Ниязбекова остались четверо детей и супруга.