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Общество

Начальника Чуйского ГУВД Самата Курманкулова осмотрел академик Александр Потапов

Начальника ГУВД Чуйской области Самата Курманкулова после поступления в Центр нейрохирургии имени Бурденко осмотрел академик Александр Потапов. Об этом 24.kg сообщил заместитель министра здравоохранения Мадамин Каратаев.

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По его словам, транспортировку в Москву Самат Курманкулов перенес нормально. Его состояние остается стабильно тяжелым.

«Академик Александр Потапов осмотрел пострадавшего, назначил дополнительно анализы. Он встретился с родственниками, обсудил лечение, сказал, что врачи будут делать все для возвращения Самата Курманкулова в строй», — отметил Мадамин Каратаев.

Напомним, что 11 августа в Бишкекском научно-исследовательском центре травматологии и ортопедии проведен консилиум. В нем приняли участие доктора медицинских наук нейрореаниматолог Центра нейрохирургии имени Н.Н. Бурденко Александр Полупан и нейрохирург этого же центра Ярослав Латышев. Принято решение перевезти Самата Курманкулова в Центр нейрохирургии имени Н.Н. Бурденко в Москве для дальнейшего лечения.

Начальник ГУВД Чуйской области пострадал 7 августа после того, как спецназ ГКНБ предпринял попытку штурма резиденции бывшего президента Алмазбека Атамбаева в селе Кой-Таш. Милиционеру проломили голову камнем. Самату Курманкулову провели трепанацию черепа. 

В ходе начавшихся беспорядков тогда пострадало около 45 человек, замкомандира «Альфы» погиб от огнестрельного ранения.
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