Суд по делу о модернизации ТЭЦ. О записке Сапара Исакова и скользком свидетеле

В Свердловском районном суде Бишкека продолжается рассмотрение уголовного дела по модернизации столичной ТЭЦ. Процесс проходит под председательством судьи Инары Гилязетдиновой.

Торопились, но не давили

Сегодня допросили бывшего директора ТЭЦ Бишкека Осмонбека Бакиева. По его словам, в марте 2013 года поступило техническое предложение от ТВЕА. «Были замечания, касающиеся технического оборудования. Наша сторона должна была иметь достаточно данных, чтобы контролировать процесс модернизации. Ритм был интенсивный. К саммиту ШОС должны были успеть подготовить документы», — сказал бывший директор теплоцентрали.

Контрактное соглашение готовили две-три недели. За это время успели внести все замечания. «Документы были приурочены к саммиту, но давления никакого не было. Времени было достаточно. Все замечания учли, они были неотъемлемой частью контрактного соглашения», — сказал свидетель.

В технико-экономическом обосновании не было детальной сметы.

Он отметил, что на подготовку ТЭО уходят годы. По кыргызским стандартам для составления ТЭО должна быть целесообразность проекта. При таких крупных проектах по такому пути, как предложила ТВЕА, не было необходимости идти. «Если делать проект, то нужно делать как надо, а не ссылаться на нехватку», — пояснил Осмонбек Бакиев.

О той самой служебке

На суде вопрос коснулся служебной записки на имя экс-президента КР Алмазбека Атамбаева.

По данным ГКНБ, 24 мая 2013 года с резолюцией президента страны министру энергетики и промышленности Осмонбеку Артыкбаеву поступила совместная служебная записка заведующего отделом внешней политики в ранге заместителя руководителя аппарата президента Сапара Исакова и заведующей отделом финансово-экономического анализа и мониторинга развития в ранге заместителя руководителя аппарата президента Нурсулу Ахметовой, в которой отдано предпочтение в выборе подрядчика и переговоров с компанией ТВЕА.

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Свидетель рассказал, что в совместной служебной записке Сапара Исакова на имя Алмазбека Атамбаева говорилось о проекте модернизации столичной теплоцентрали. В ней же указано, что переговоры следует вести с ТВЕА со стоимостью проекта в $390 миллионов.

28 мая 2013 года на совещании в Министерстве энергетики обсуждались проблемы энергосектора, модернизации ТЭЦ, исходя из служебной записки.

Аппарат президента поручил провести переговоры с ТВЕА о снижении цены. «Осмонбек Артыкбаев, ссылаясь на экспертов, также предлагал снизить цену. Китайская сторона взяла слово и сказала, что готова снизить цену до $386 миллионов. Ниже им было убыточно», — пояснил Осмонбек Бакиев.

В процессе реализации проекта ТВЕА обещала предоставить обоснование ценового предложения.

Обвиняемый Сапар Исаков попросил свидетеля конкретнее указать, где он нашел в служебной записке слова о том, что аппарат президента рекомендует вести переговоры с ТВЕА.

Осмонбек Бакиев ответил, что в тексте указаны предложения четырех компаний и даны пояснения, каких нюансов не хватает. «По ТВЕА было указано, что она готова вести переговоры по снижению цены», — ответил он.

По словам Сапара Исакова, президент Алмазбек Атамбаев наложил на служебную записку резолюцию «рассмотреть и внести предложения».

Скользкий свидетель

Сапар Исаков спросил у свидетеля, где он работает. Он уклонился от ответа. По информации бывшего премьер-министра, Осмонбек Бакиев работает в компании, которой руководят близкие родственники Осмонбека Артыкбаева.

Из показаний Осмонбека Бакиева стало ясно, что после апрельской революции министр энергетики Осмонбек Артыкбаев назначил его заместителем генерального директора ОАО «Электрические станции».

По словам адвоката Сапара Исакова Замира Жоошева, в совместной служебной записке не указано, что переговоры нужно вести с ТВЕА.

Он отметил, что Осмонбек Бакиев — очень скользкий свидетель.

Поездка в Урумчи

Экс-заместитель службы по эксплуатации и ремонту тепломеханического оборудования ТЭЦ Нурлан Чурмуков входил в состав делегации, которая ездила в Урумчи для ознакомления с объектами ТВЕА.

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«Впервые познакомился с ТВЕА в Урумчи. Мы воочию увидели два идентичных блока. Это единственные объекты, относящиеся к тепловым станциям. В основном показывали трансформаторный, кабельный заводы. Документы нам не показывали. На словах только говорили, что объекты построила ТВЕА», — отметил Нурлан Чурмуков.

По его словам, в зависимости от программы посещения компания может предоставить документы на объекты. Кроме того, подрядчик может привлечь субподряд для строительства.

Визиты вежливости

В суде допросили еще одного свидетеля — экс-заместителя министра энергетики Райымбека Мамырова. «Я знал, что оборудование ТЭЦ необходимо модернизировать или заменить. Такие разговоры были с 2006 года», — пояснил энергетик.

По его словам, на совещании у министра энергетики проводили ознакомительные встречи. Так называемые визиты вежливости.

«ТВЕА работала по проекту «Датка — Кемин», поэтому уже представляла, что будет модернизировать теплоцентраль. Еще в Кыргызэнерго мы привлекали международные кредиты с грантовыми составляющими не менее 30 процентов от общей суммы. Это мы им озвучили», — сказал Райымбек Мамыров.

«Китайский кредит двусторонний. Он более жесткий. Кто давал деньги, тот и диктовал условия». Райымбек Мамыров

На первом совещании представители ТВЕА предлагали свои услуги, говорили, что могут оказать содействие для получения кредита в Китае. На втором совещании обсуждалось снижение цены.

«Позиция о снижении цены — общая позиция Министерства энергетики. У китайской стороны были расчеты, поэтому они отказались снижать цену ниже $386 миллионов. Еще был грант в $20 миллионов. Министр нас спрашивал, что нужно энергетикам. Фактически работа выполнена за $366 миллионов», — сказал Райымбек Мамыров.

По его словам, в модернизацию ТЭЦ не должен был вмешиваться отдел внешней политики аппарата президента. «Раньше мы такие вопросы решали с правительством, так должно быть и в этом случае. Отдел внешней политики не должен касаться цены, а решать только организационные вопросы, договариваться о встречах», — пояснил Райымбек Мамыров.

Вспомнить о ЦАРИИ

На допрос пригласили также экс-заместителя руководителя Центрального агентства Кыргызстана по развитию, инвестициям и инновациям Учкунбека Ташбаева. Сапар Исаков был у него в подчинении в годы работы в ЦАРИИ.

«В содержательную часть вопроса Сапар Исаков не вмешивался. Было обсуждение со Всемирным банком. Нужно было дипломатически поиграть с инвесторами. Любая страна для инвестора, как невеста. Все приходят, смотрят. Технико-экономическое обоснование за $150 миллионов от Всемирного банка я не видел», — пояснил Учкунбек Ташбаев.

По его словам, Сапар Исаков мог читать документы, но на момент работы в ЦАРИИ не мог влиять на цену.