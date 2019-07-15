Суд по модернизации ТЭЦ. Как мы оказались в зависимости у ТВЕА

В Свердловском районном суде Бишкека продолжается рассмотрение уголовного дела по модернизации столичной ТЭЦ. Процесс проходит под председательством судьи Инары Гилязетдиновой.

Техзадание на коленке

На прошлом заседании допрос свидетеля Бердибека Боркоева не закончился. А сегодня он в суд не явился по неизвестным причинам.

Суд перешел к допросу директора ТЭЦ Бишкека Андрея Воропаева. Он работал директором теплоцентрали и в момент модернизации — с марта 2013 года по январь 2017-го. Одновременно Воропаев был замом главного инженера. Однако приемкой объекта не занимался.

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По его словам, вопрос проведения реконструкции поднимался с 2005 года. «Особых документов мы не нашли. В январе 2013-го узнали о компании ТВЕА. До этого были предложения других компаний. Техническое задание писалось на коленке, в течение двух суток. За такой короткий срок проработать такой объем работы невозможно. Было распоряжение подготовить техзадание от Жолдошбека Назарова (тогда первый заместитель главы ОАО «Электрические станции». — Прим. 24.kg)», — сказал Андрей Воропаев.

Новые блоки могут работать автономно, но обеспечить Бишкек теплом не смогут. Зимой городу необходимо 570 гигакалорий, а новые блоки вырабатывают 300 гигакалорий.

Мы не знаем, откуда появилась такая стоимость. Изначально не было никакого ценового предложения. Андрей Воропаев

За неделю до заключения контракта энергетики узнали, что он будет заключен на условиях ЕРС (то есть реализация проекта под ключ. — Прим. 24.kg).

«Все риски берет на себя подрядчик — это положительная сторона. Тяжело контролировать затраты — это отрицательная сторона», — пояснил директор ТЭЦ.

По его словам, как такового технико-экономического обоснования не было. Многие вопросы решались после заключения контрактного соглашения. Было техническое предложение без подписей и печатей.

Без китайцев никуда

Андрей Воропаев рассказал, что из 600 замечаний рабочей комиссии, выявленных в ходе эксплуатации, не исправлено 26. «Из них можно выделить очень серьезные замечания, которые ставят под сомнение эксплуатацию новых блоков. Они могут превратиться в памятники. Отсутствует деталировка, проектные чертежи. Без них оборудование автоматически может стать неремонтопригодным. Потом вопрос обеспечения грузоподъемными механизмами котельного цеха. Это серьезный вопрос, тяжелые части. Там нет никаких мостовых кранов», — сказал свидетель.

Он добавил, что существует проблема управления блоками. Персонал не может самостоятельно работать в этой системе.

Если замечания не будут устранены, то можно ставить под сомнение модернизацию. Если китайцы уйдут, то мы можем просто встать. Андрей Воропаев

Кроме того, у работников теплоцентрали возникают сложности перевода. Китайская сторона не предоставляет переводчика персоналу. В смену выходит 12 специалистов. Для них выделяют только одного переводчика, который физически не успевает.

Персоналу также обещали ознакомительные поездки на объекты КНР. Однако обещание так и осталось обещанием.

По его словам, деталировки оборудования нет. «Нас китайцы ставят колени, чтобы мы покупали запчасти у них, так как мы не знаем даже, из какой стали они изготовлены. Без деталировки и чертежей мы не сможем подобрать аналогичное оборудование», — сказал Андрей Воропаев.

Инструкции не переведены на русский язык. По контракту ТВЕА должна была обеспечить перевод.

Как исчез мостовой кран

Андрей Воропаев отметил, что стоимость оборудования в смете проставлена произвольно. «Никто не знает реальную цену. Что-то было дешевле, что-то дороже. Им было плевать на цену. До копейки расшифровки не было. Мы требовали все, что нужно. Они дали то, что дали. Но даже этого не хотели давать», — пояснил директор ТЭЦ.

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Руководство теплоцентрали направляло письма в ТВЕА относительно строительства нового химцеха, но компания не принимала во внимание обращения. Позже его построили. Андрей Воропаев не знает, вошла ли стоимость химцеха в $386 миллионов.

Экс-премьер-министр Жанторо Сатыбалдиева отметил, что по проекту мостовой кран должен был остаться ТЭЦ. Кто-то попросил вместо него другое оборудование.

«ТВЕА поступила хитрее и наняла технику на территории Кыргызстана. Я спрашивал, почему технику не оставили. Руководитель группы по управлению модернизацией Темирлан Бримкулов ответил, что мостовой кран ввезли временно. Кто изменил условия, я не знаю», — пояснил Андрей Воропаев.

Группа по управлению модернизацией отвечала за проект. Директор группы имел статус заместителя генерального директора ОАО «Электрические станции».

В свою очередь Темирлан Бримкулов отметил, что кран и не должен был оставаться. «Вы хотите сказать, если строят дом, то кран должен остаться на месте? Если будем ремонтировать крышу, подрядчик найдет технику», — сказал он.

Директор ТЭЦ считает, что в будущем при ремонте оборудования отсутствие крана станет проблемой для теплоцентрали, а не подрядчика.

В контракте есть пункт, что в процессе модернизации могут быть внесены дополнения, которые подлежат исполнению подрядчиком. Андрей Воропаев не считает, что выявленные замечания — упущение кыргызской стороны. Китайская сторона должна их исправить.