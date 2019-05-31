Аттракционы в парках. Как проверяют их безопасность в Бишкеке

Накануне летних каникул депутаты Бишкекского городского кенеша и Жогорку Кенеша одновременно заговорили о безопасности аттракционов в парках Бишкека и поручили проверить их.

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Проблема — в Кыргызстане нет специализированных государственных организаций, имеющих аккредитацию на диагностику металлоконструкций экстремальных аттракционов. Занимается этим частный предприниматель, имеющий разрешительные документы России.

Есть и правовая коллизия, мешающая проверять объекты. Закон о промышленной безопасности опасных производственных объектов и технический регламент ЕАЭС о безопасности аттракционов, регламентирующий порядок их безопасности, действуют в Кыргызстане с 2016 года. А закон о нормативно-правовых актах устанавливает, что их действие не распространяется на отношения, возникшие до его введения.

Но депутатское поручение выполнять надо, и представители Госэкотехинспекции и мэрии Бишкека отправились в столичный парк имени Панфилова — самый популярный и многолюдный.

Скрывать нечего

«Вы рано приехали, мы работаем с 11.00. Сейчас операторы проводят уборку», — встретил нас директор ОсОО «Детские развлечения», управляющий компании «Парк Панфилова» Дмитрий Петров.

Компания арендует почти всю территорию парка с 2009 года. Срок аренды истекает в 2022-м. В парке 32 аттракциона, 14 из них относятся к экстремальным.

К проверке директор отнесся спокойно. Говорит, что скрывать нечего. Недавно уже были инспекторы Госэкотехинспекции, нарушений не обнаружили.

«Было несколько замечаний, которые устранили», — отметил Дмитрий Петров.

Он добавил, что ежегодно аттракционы проверяет тот самый частный предприниматель. Раз в год еще и Госэкотехинспекция.

Поймите, мы сами не заинтересованы в том, чтобы произошел какой-то несчастный случай. Дмитрий Петров

«Вопросам безопасности уделяем повышенное внимание. Ежегодно операторы проходят обучение технике безопасности в аккредитованном Министерством образования центре. На всех аттракционах видеокамеры», — рассказал он.

По причине технического состояния несчастных случаев не было, добавил Дмитрий Петров. Возможно, где-то из-за человеческого фактора, несоблюдения техники безопасности, в том числе посетителями.

«По требованиям техбезопасности обязательно страхование перед третьими лицами. Каждый посетитель застрахован на 1 миллион сомов, если с ним, не дай бог, что-то произойдет», — добавил директор парка.

Старья не держим

По словам Дмитрия Петрова, самым старым аттракционам в парке в 2020 году исполнится 15 лет. Это предельный срок эксплуатации, после которого надо созывать комиссию, проводить обследование и принимать решение: дальше эксплуатировать или списать.

«Но что за старое держаться? Таких аттракционов у нас всего два. Один в этом году владелец будет менять. Основная масса — 2010-2011 годов. Есть совсем новые. Недавно установили новое колесо обозрения российского производства, выпущенное в 2017 году. Старое владелец разобрал», — рассказал управляющий.

ОсОО аттракционами не владеет, а сдает территорию в субаренду. Такое решение приняли еще в 2009 году.

«Раньше мэрия с каждым владельцем заключала отдельный договор, а теперь только с нами. Помимо ежегодной арендной платы мы обязаны заниматься благоустройством территории. Когда нам передавали парк, он находился в убогом состоянии. Мы ежегодно вкладываем средства в его обновление, город ни копейки не тратит, а только получает арендные платежи», — отметил Дмитрий Петров.

Все под контролем?

Инспектор бишкекского управления ГИЭТБ Рахат Чодошев подтвердил, что по закону о промышленной безопасности опасных объектов, техническому регламенту диагностику механизмов проводят организации, имеющие аккредитацию. Госэкотехинспекция проверяет правильность выдачи заключений о техническом состоянии аттракционов.

«Мы тоже проводим осмотр. Например, в заключительной части отчета указано, что все механизмы смазаны, — это сразу видно», — ответил он.

Рахат Чодошев отметил, что состояние аттракционов в парке имени Панфилова удовлетворительное, на все аттракционы имеются эксплуатационные документы, все операторы прошли обучение.

«В парке «Асанбай» выписали уведомление с требованием запретить эксплуатацию аттракционов, которые отслужили 15 лет», — сообщил он.

Инспектор добавил, что в течение месяца владельцы должны выполнить требование, а ГИЭТБ проверит.