Сколько стоят аттракционы в новом парке на Южной магистрали?

1 июня в Бишкеке на улице Токомбаева (Южная магистраль) состоялось открытие нового парка развлечений. В честь Международного дня защиты детей его посещение было бесплатным, что вызвало настоящий ажиотаж среди горожан.

Уже с утра возле парка образовались большие пробки и столпотворения — множество семей с детьми стремились попасть на праздничное мероприятие. Очереди на входе и внутри парка были огромными, а организаторы, по признанию очевидцев, не были готовы к такому наплыву посетителей. На территории царили настоящий бардак и суматоха.

В парке установлены жесткие правила для безопасности и комфорта посетителей. Каждый ребенок обязательно должен находиться под присмотром одного сопровождающего — на одного ребенка предусмотрен только один взрослый. Приносить с собой еду и напитки строго запрещено. Детям до трех лет, находящимся в памперсах, вход разрешен, но аттракционы для малышей ограничены.

Стоимость развлечений варьируется от 200 до 1 тысячи сомов за аттракцион. В среднем одна семья тратит около 3 тысяч сомов на ребенка. Для желающих избежать длительного ожидания в очередях действует система Fast Track — за двойную цену посетители могут пройти без задержек.

Несмотря на организационные трудности первого дня, новинка уже стала одним из самых популярных мест для семейного отдыха в столице.