Кабмин уточнил правила безопасности эксплуатации аттракционов

Кабинет министров  внес изменения в свое постановление от 12 апреля 2024 года №171 «Об утверждении правил безопасной эксплуатации аттракционов». Соответствующее решение принято в целях приведения нормативных правовых актов в соответствие с действующим законодательством.

Согласно постановлению, из правил исключены отдельные формулировки и нормы, в том числе ссылки на закон о промышленной безопасности опасных производственных объектов. Кроме того, в ряде пунктов исключено слово «производственный».

В новой редакции изложен пункт 245. Теперь ежегодная проверка технического состояния аттракциона проводится перед его демонстрацией в рамках технического освидетельствования. Контроль осуществляется лицом, назначенным приказом владельца или эксплуатанта аттракциона ответственным за проверку его состояния.

Также изменения коснулись пунктов 82, 247 и 285 правил, из которых исключены отдельные термины. Постановление вступает в силу по истечении 15 дней со дня его официального опубликования.
