Агент 024

Мэрию Бишкека просят наказать владельцев аттракционов, уничтожающих клумбы

Мэрию Бишкека просят наказать владельцев передвижных аттракционов, уничтожающих клумбы в центре города.

«Труд десятков работников Зеленхоза уничтожают водители детских паравозов и электрокаров. Они носятся по тротуарам и аллеям Дубового парка, сквера имени Чингиза Айтматова и намерено заезжают на клумбы. Это нынче такое развлечение? Им еще и лень сделать два шага в сторону, чтобы обойти газоны. Уничтожают и без того плачевное состояние парковых зон», — написал читатель.

По его словам, не стоит удивляться, если весной горожане вновь не увидят цветение тюльпанов, потому что почти все клумбы у памятника Курманджан Датке, «исполосованы» колесами этих аттракционов. Он считает, что подобные развлечения недопустимы, потому что также представляют угрозу безопасности пешеходов.

