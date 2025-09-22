08:34
Происшествия

Девушка скончалась после падения с аттракциона в парке Навои в городе Ош

Девушка скончалась после падения с аттракциона в парке Навои в Оше. Об этом сообщили в пресс-службе городского УВД.

Инцидент произошел накануне, 21 сентября. По данным ведомства, в скорую помощь поступил вызов о том, что девушка упала с аттракциона и скончалась по дороге в больницу. Жертвой ЧП оказалась жительница Кара-Суйского района, 2007 года рождения.

В милиции устанавливают все обстоятельства происшествия.

Напомним, ранее в столичном парке имени Панфилова девушка упала с аттракциона и была госпитализирована. Инцидент произошел 31 марта 2025 года. По словам очевидцев, во время движения одного из аттракционов на кресле сорвался ремень безопасности, из-за чего находившаяся там девушка упала.  
