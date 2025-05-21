Арендаторам парка «Жениш» в Джалал-Абаде разрешили работать до 10 июня

Арендаторам парка «Жениш» в городе Джалал-Абаде разрешили работать до 10 июня. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

По ее данным, глава области Тилек Текебаев и мэр Эрнисбек Ормоков встретились с арендаторами парка.

На встрече предприниматели попросили поработать во время предстоящего «Курман айта» и Дня защиты детей, а 10 июня добровольно демонтируют свои аттракционы.

В муниципалитете напомнили, что арендаторам предложено переехать в парк имени Байзакова в микрорайоне «Спутник». Однако в этом месте будет разрешено устанавливать только современные, новые аттракционы. А парк «Жениш» будет полностью обновлен бизнесменами в рамках государственно-частного партнерства на сумму $2,5 миллиона.

Ранее градоначальник Эрнисбек Ормоков прогулялся по парку и провел встречу с арендаторами. Поводом стали старые аттракционы (еще с конца 80-х — начала 90-х) и антисанитария в торговых точках. Большинство конструкций не соответвовало технике безопасности, а требования к санитарии в киосках оставляли желать лучшего. Поэтому принято решение все снести.