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Общество

Аттракционы в Бишкеке. Госорганы не могут проверить их безопасность

В Кыргызстане нет специализированных организаций, имеющих аккредитацию на проведение диагностики металлоконструкций экстремальных аттракционов. Об этом на плановом совещании в мэрии сообщил начальник Межрегионального управления Госинспекции по экологической и технической безопасности (ГИЭТБ) по Бишкеку Медетбек Маметов.

По его словам, техническую диагностику аттракционов проводит частный предприниматель, имеющий разрешительные документы России.

«С наступлением тепла мы провели мониторинг аттракционов в парках Бишкека на предмет безопасности их эксплуатации. Большая часть аттракционов — около 80 процентов — введены в эксплуатацию 30 лет назад. Нормативно-правовые акты, регламентирующие порядок эксплуатации, действуют на территории Бишкека с 2016 года. Согласно законодательству страны, действие НПА не распространяется на отношения, возникшие до его вступления», — отметил он.

Медетбек Маметов добавил, что управление ГИЭТБ на постоянной основе проводит профилактическую работу с владельцами аттракционов.
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