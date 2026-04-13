17:19
USD 87.45
EUR 102.21
RUB 1.13
Общество

В Чолпон-Ате снесут парк аттракционов. Жители против

В Чолпон-Ате жители выступили против планируемого сноса центрального детского парка с аттракционами. Они обратились к властям с просьбой пересмотреть решение и сохранить объект, который считают единственным подобным местом отдыха в центре города.

Фото из интернета. Парк аттракционов в Чолпон-Ате

По словам горожан, парк остается ключевой локацией для семейного досуга, особенно в летний сезон.

В обращении отмечается, что новый парк «Ынтымак» в 3-м микрорайоне не может полноценно заменить центральный парк аттракционов.

Жители опасаются, что его снос негативно скажется на детском отдыхе, туристической привлекательности и имидже Чолпон-Аты как семейного курорта. 

В числе требований — остановить демонтаж, провести общественные слушания и рассмотреть вариант реконструкции: обновить аттракционы, повысить безопасность и модернизировать территорию без полного сноса.

В мэрии Чолпон-Аты пояснили, что решение о демонтаже связано с транспортной ситуацией. В районе парка регулярно возникают автомобильные заторы. Кроме того, часть торговых точек на территории была установлена самовольно, без соответствующих договоров.

По информации муниципалитета, после демонтажа на месте останется общественное пространство — парк без аттракционов. Также рассматривается возможность установки новых павильонов в соответствии с утвержденными эскизами.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/370128/
просмотров: 879
Версия для печати
Популярные новости
