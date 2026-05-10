К берегам Испании прибыл лайнер, где произошла вспышка хантавируса

Круизный лайнер MV Hondius, на борту которого произошла вспышка хантавируса, прибыл на испанский остров Тенерифе. Пассажиров высадят после медицинского обследования, сообщает агентство Reuters.

По данным испанских властей, всех находящихся на борту проверят на наличие симптомов заболевания. После этого пассажиров небольшими лодками доставят в порт Гранадилья, а затем изолированными автобусами отвезут в главный аэропорт острова, расположенный примерно в 10 минутах езды. Оттуда они отправятся рейсами в свои страны.

Как уточняется, первыми судно покинут граждане Испании, затем группами будут высажены пассажиры других стран.

Европейский центр профилактики и контроля заболеваний (ECDC) заявил, что все пассажиры MV Hondius считаются лицами с высоким риском заражения.

Около 30 членов экипажа останутся на борту. Судно направится в Нидерланды, где пройдет полную дезинфекцию.

Напомним, вспышка произошла во время круиза у берегов Южной Америки. По данным Всемирной организации здравоохранения, заболели восемь человек, трое скончались. Предположительно, речь идет об андском штамме хантавируса — редкой разновидности, которая в отдельных случаях может передаваться от человека к человеку.