14:10
USD 87.42
EUR 102.10
RUB 1.17
Общество

К берегам Испании прибыл лайнер, где произошла вспышка хантавируса

Круизный лайнер MV Hondius, на борту которого произошла вспышка хантавируса, прибыл на испанский остров Тенерифе. Пассажиров высадят после медицинского обследования, сообщает агентство Reuters.

По данным испанских властей, всех находящихся на борту проверят на наличие симптомов заболевания. После этого пассажиров небольшими лодками доставят в порт Гранадилья, а затем изолированными автобусами отвезут в главный аэропорт острова, расположенный примерно в 10 минутах езды. Оттуда они отправятся рейсами в свои страны.

Как уточняется, первыми судно покинут граждане Испании, затем группами будут высажены пассажиры других стран.

Европейский центр профилактики и контроля заболеваний (ECDC) заявил, что все пассажиры MV Hondius считаются лицами с высоким риском заражения.

Около 30 членов экипажа останутся на борту. Судно направится в Нидерланды, где пройдет полную дезинфекцию.

Напомним, вспышка произошла во время круиза у берегов Южной Америки. По данным Всемирной организации здравоохранения, заболели восемь человек, трое скончались. Предположительно, речь идет об андском штамме хантавируса — редкой разновидности, которая в отдельных случаях может передаваться от человека к человеку.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/373234/
просмотров: 236
Версия для печати
Материалы по теме
Хантавирус опасен для инфицированных, но риск передачи крайне низок — ВОЗ
Международная группа ученых начала разработку вакцины от хантавируса
ВОЗ предупредила о возможном росте случаев хантавируса
Из-за вспышки хантавируса на борту круизного лайнера умерли три человека
В Испании обрушилась башня средневекового замка
Прокуратура Испании проверит X, Meta и TikTok на распространение ИИ-порнографии
Кабмин обновляет правила защиты КР от завоза опасных инфекций
Вирус Нипах. Глава Минздрава призвал не нагнетать ситуацию в стране
Вирус Нипах у границ КР: пассажиров из Индии проверяют в усиленном режиме
ВОЗ оценила риск распространения вируса Nipah за пределами Индии
Популярные новости
Понюхать и&nbsp;не&nbsp;умереть: какие горные растения стоит обходить стороной Понюхать и не умереть: какие горные растения стоит обходить стороной
На&nbsp;парад 9&nbsp;Мая в&nbsp;Москву приедут лидеры четырех государств На парад 9 Мая в Москву приедут лидеры четырех государств
Ядовитые твари и&nbsp;другие животные, с&nbsp;которыми опасно встречаться в&nbsp;Кыргызстане Ядовитые твари и другие животные, с которыми опасно встречаться в Кыргызстане
Кыргызстан в&nbsp;годы Великой Отечественной войны. Цифры и&nbsp;факты Кыргызстан в годы Великой Отечественной войны. Цифры и факты
Бизнес
В&nbsp;парке &laquo;Евразия&raquo; масштабно отпраздновали День Победы В парке «Евразия» масштабно отпраздновали День Победы
&laquo;Оптима Банк&raquo;&nbsp;&mdash; 34&nbsp;года рядом с&nbsp;клиентами «Оптима Банк» — 34 года рядом с клиентами
Cвязь как право на&nbsp;развитие: О! поздравляет с&nbsp;профессиональным праздником Cвязь как право на развитие: О! поздравляет с профессиональным праздником
&laquo;Давай с&nbsp;нами&raquo;: КРСУ открывает двери для будущих студентов «Давай с нами»: КРСУ открывает двери для будущих студентов
10 мая, воскресенье
13:34
Каныбек Жаныбек уулу проиграл казахстанцу на турнире лиги Alash Pride Каныбек Жаныбек уулу проиграл казахстанцу на турнире ли...
13:25
К берегам Испании прибыл лайнер, где произошла вспышка хантавируса
13:02
Изменится ли курс венгров на историческую идентичность?
12:59
В Бишкеке на Театральной аллее коммунальщики оперативно восстановили брусчатку
12:49
Глава кабмина поздравил работников банковского сектора с праздником