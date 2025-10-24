Смертельное падение с аттракциона в Оше: милиция задержала оператора

В городе Ош задержан гражданин, работающий на одном из аттракционов в парке Навои, где 21 сентября девушка упала с карусели и разбилась насмерть.

По данным ГУВД, в отношении жителя Сузакского района Джалал-Абадской области, 1995 года рождения, возбуждено уголовное дело по статье 297 (Создание опасности для потребителей с причинением вреда по неосторожности) УК КР. Он задержан.

Напомним, в сентябре в скорую помощь южной столицы поступил вызов о том, что девушка упала с аттракциона и скончалась по дороге в больницу. Жертвой ЧП оказалась жительница Кара-Суйского района, 2007 года рождения.

Ранее в столичном парке имени Панфилова девушка упала с аттракциона и была госпитализирована. Инцидент произошел 31 марта 2025 года. По словам очевидцев, во время движения одного из аттракционов на кресле сорвался ремень безопасности, из-за чего находившаяся там девушка упала.