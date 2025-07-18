Тегирмен, Саякат, Улан. Аттракционы в «Евразии» будут носить кыргызские названия

Аттракционы в новом столичном парке развлечений «Евразия» будут носить кыргызские названия. Решение приняли инициаторы проекта.

Уже определены некоторые из них — «Тегирмен» (мельница), «Айлана» (карусель), «Саякат» (путешествие). Самая большая в Центральной Азии русская горка получила название «Улан».

Напомним, масштабный социальный проект реализуется в честь 10-летия Евразийского экономического сообщества АНО «Евразия».

Культурно-развлекательный парк в МТУ «Орок» площадью 10 гектаров после завершения всех строительных работ передадут на баланс мэрии Бишкека.

Ранее директор регионального офиса АНО «Евразия» в Кыргызстане Кымбат Урумкулова рассказала о том, что будет в парке.

Огромная аквазона площадью 4680 квадратных метров: бассейны для взрослых и детей, водные горки.

Экстремальная горка высотой 34 метра. Другие современные аттракционы.

Ледовый каток площадью около 630 квадратных метров и тюбинговые горки.

Мини-стадион.

Дино-парк — интерактивное пространство, которое погрузит посетителей в увлекательный мир доисторических существ. Реалистичные фигуры динозавров, познавательные стенды.

Огромные батуты, запутанные лабиринты, качели, карусели, развивающие игровые комплексы.

Цирковая площадка — место для проведения ярких шоу-программ и выступлений.

Большая экспозиционная зона для проведения выставок, ярмарок и культурных фестивалей.

Зона питания с уютными кафе и фуд-кортом.

Новый столичный парк будет полностью бесплатным для посетителей.