«Жучки» Атамбаева. Чем закончились в Кыргызстане громкие дела о прослушке

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СДПК, которую возглавляет экс-президент Алмазбек Атамбаев, сегодня выступила с громким заявлением: их прослушивают. По словам члена политсовета партии Адиля Турдукулова, в штабе политобъединения выяснили , что сотрудники ГКНБ установили записывающее устройство в удлинители. «Жучки» обнаружили в кабинетах Атамбаева и его советника Фарида Ниязова.

24.kg вспомнило последние случаи, связанные с прослушкой, и чем они закончились.

Записываем генерала

В феврале 2018 года прослушивающее устройство в кафе Obama обнаружил генерал Талант Исаев. Его младший брат — депутат парламента Канат Исаев тогда проходил обвиняемым по делу о попытке захвата власти. В связи с этим старший подал в отставку с должности главы ГУГССО.

Как рассказывал генерал, он встретился со знакомыми в кафе. «Мы решили пообедать. Когда попросили счет, машинально просунул руку под стол и нащупал «жучок». Мои знакомые обратились в милицию», — рассказывал тогда Талант Исаев.

Выяснилось, что устройство прикрепил официант, который принимал заказ.

Позже на заседании парламента заместитель главы АКС Талантбек Кожонов сообщил, что официант установил прослушивающее устройство по просьбе знакомого.

Талант Исаев не стал писать заявление в правоохранительные органы. Но по факту все же назначили разбирательство. Но о его результатах в ГКНБ скромно умолчали.

Таможенные «жучки»

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В апреле 2018 года прослушку в кабинетах обнаружили два начальника южных подразделений Таможенной службы. О том, что главы Ошской и Баткенской таможен нашли «жучки», сообщил депутат Мирлан Жеенчороев. Он потребовал соответствующие органы разобраться.

ГКНБ возбудил уголовное дело по факту нарушения тайны переписки, телефонных и иных переговоров.

Итоги расследования этого дела также не разглашают.

Диктофон для правозащитника

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В сентябре записывающее устройство под столом в кафе «Бухара» обнаружили правозащитники. Как рассказала тогда член ЦИК Гульнара Джурабаева, диктофон с липкой лентой на оборотной стороне был прикреплен к столу снизу. В какой-то момент он отклеился и упал на пол. Иначе, возможно, никто бы и не обнаружил прослушку.

Правозащитники сразу написали заявление в милицию и ГКНБ.

В спецслужбах им отказали в возбуждении уголовного дела с формулировкой «не выявлен объект, в отношении которого надо возбудить дело».

Начиненный удлинитель

В офисе СДПК уверены, что «жучок», обнаруженный в удлинителе, точно не муляж. Как отметили в штабе партии, прослушивать Алмазбека Атамбаева пытались неоднократно.

По словам советника экс-президента Фарида Ниязова, телефон бывшего главы государства взломали и установили зеркальную программу считывания файлов, которые хранятся в карте памяти.

С тех пор Алмазбек Атамбаев не пользуется мобильным.

Фарид Ниязов сообщил, что и его прослушивают.

СДПК обратилась с заявлением в Генпрокуратуру. Чем закончится разбирательство, догадаться несложно. Очевидно, о громком случае также скоро позабудут, не сообщив общественности об итогах расследования, если оно вообще будет.