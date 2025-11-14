11:28
Техноблог

Не обсуждать чувствительную информацию около «умных» колонок призвали в России

В Роскачестве посоветовали не обсуждать «чувствительную информацию» рядом с «умными» колонками. Об этом сообщает ТАСС.

«Чтобы сохранить свою конфиденциальность, лучше воздерживаться от обсуждения чувствительной информации в непосредственной близости от «умных» устройств. Принцип их работы предполагает постоянный анализ звукового окружения. Учитывайте также, что любая фоновая речь может фиксироваться и использоваться для формирования точного профиля пользователя, включая интересы, повседневные привычки и даже маршруты», — сказал руководитель центра цифровой экспертизы Роскачества Сергей Кузьменко.

Он подчеркнул, что ключевым критерием безопасности при выборе «умной» колонки является наличие физической кнопки отключения микрофона. Только механическое отключение может служить гарантией прекращения прослушивания. Также Сергей Кузьменко рекомендовал регулярно проверять разрешения, предоставленные всем устройствам «умного» дома.
Ссылка: https://24.kg/tehnoblog/350835/
