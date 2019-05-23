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Общество

На ремонт двух вертолетов Сил воздушной обороны требуется $2,5 миллиона

В Кыргызстане на ремонт двух вертолетов Ми-8 МТВ требуется около $2,5 миллиона. Об этом 24.kg сообщили в командовании Сил воздушной обороны.

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Уточняется, что имеющиеся вертолеты нуждаются в капитальном ремонте.

«Деньги на капитальный ремонт еще не выделены. Как только их выделят, мы проведем тендер согласно Закону «О государственных закупках». Вообще, на ремонт воздушной техники требуется около $2,5 миллиона. После проведения капремонта они смогут летать до двух тысяч полетных часов, или до десяти лет», — сообщили в СВО.

Напомним, срок эксплуатации вертолетов Сил воздушной обороны Кыргызстана вышел еще в апреле 2018 года. В частности, ресурс истек у вертолетов Ми-8, Ми-8 МТВ и Ми-24. Туристическим фирмам разослали уведомление о прекращении поисково-спасательных операций, однако в июле стало известно, что на площадке Южный Энильчек боевой вертолет Ми-8 МТВ потерпел крушение.
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