Алла Пугачева дала большое видеоинтервью. Подробности

Алла Пугачева впервые с начала войны с Украиной, а если точнее, то за последние семь лет, дала большое интервью журналистке Екатерине Гордеевой для канала «Скажи Гордеевой» на YouTube.
Видео длится 3 часа 38 минут. Мы посмотрели его за вас и выбрали основные посылы, которые передаем близко по смыслу, но не дословно:
- На начало войны супруг Пугачевой – комик Максим Галкин находился за границей, а она сама не собиралась уезжать из России, кроме как на лечение. После того как Галкин в своих соцсетях высказал антивоенную позицию, Пугачеву через ее друзей пригласили на встречу с заместителем руководителя администрации российского президента Сергеем Кириенко. Они были знакомы с ним задолго до происходящих событий. Кириенко убедил Пугачеву, что у власти нет никаких претензий к ее семье и супругу. Она расчувствовалась и даже расцеловалась с Кириенко на прощание. Но буквально через два дня Максим Галкин получил статус иностранного агента. Ее друзья, которые уговорили ее встретиться с Кириенко, убеждали, что это случилось из-за несогласованности между Минюстом, который составляет списки иноагентов и Кремлем. Но Алла Пугачева в эти объяснения не поверила.
- После того как Максима Галкина признали иноагентом, их общих детей, близнецов Лизу и Гарри, начали буллить в школе. Одноклассники стали называть их детьми шпионов. В результате Алла Пугачева, взяв с собой максимальную сумму денег, которую она могла вывезти – $30 тысяч, покинула Россию и улетела вместе с детьми в Израиль.
- К войне с Украиной у певицы отношение однозначное. «Кому нравится эта война? Пожалуй, никому. Тем более, когда война с братьями», — говорит Пугачева. Также она отметила, что считает ошибкой начинать новые войны. По ее словам, она бы первая «побежала защищать Родину», но когда не понятно, какая у этой войны цель — это ужасно» и невыносимо, «когда гибнут люди нашей страны и другой страны». Пугачева считает, что любой власти в СССР и России присуща гордыня и это не просто грех, но и источник проблем для страны.
- Себя предателем Алла Пугачева не считает. «А что я, собственно, предала? Я давно сказала, что могу покинуть страну, если она меня предаст. Она меня предала», — отметила Пугачева.
- Владимира Путина Алла Пугачева всегда считала не глупым человеком» и даже голосовала за него. «Я была в таком восторге. Думаю, ну вот, наконец. Он говорил потрясающе правильные вещи. Даже про Украину. Вообще все то, что я думала, он это говорил. Это просто кумир. Какой человек!». Но после трагедии с подводной лодкой «Курск» отношение Пугачевой к Путину изменилось. «Очень я напряглась, когда «Курск» потонул. Я думала, сейчас прибежит из Сочи всех утешать, а он не приехал. Ты не представляешь, как мне жалко, что вот это все происходит. Потом все кончится опять, нормально все будет, да? А людей уже не вернешь. Поломанные судьбы. Беда».
- «Доносчики — это грибок страны. Нужно его очищать, очищать».
- «Некоторые люди не хотят жить в коммуналке, хотят жить отдельно. Это понимается. А когда говорят «независимость», говорят нет», — сказала Алла Пугачева про СВО, отметив, что в первую очередь в конфликте пострадала Украина, но и Россия пострадала тоже.
- В конце интервью Алла Пугачева обратилась к поклонникам из России: «Спасибо вам за счастье общения с вами. Спасибо вам за взаимную любовь и поддержку за все годы, за все эти полвека. Спасибо вам, что вы и сейчас рядом со мной. И не надо мне даже говорить, молчите, я это знаю. Я их люблю, я страдаю за них. За них переживаю — как это они так живут? Им скажут, что вот это хорошо, они гордятся этим. Истории не знают, гордятся историей. Не знают, что у нас с медициной, гордятся здравоохранением. Вот это показушное все — это, конечно, трагедия. Мы за! Мы за! Ребята, научитесь говорить правду. Научитесь стремиться к хорошему, доброму, красивому. Ничего не надо разрушать, надо созидать. Надо молиться на мир, а не смаковать войну. И не надо думать о плохом и плохо о людях, если вы их не знаете. Анекдот в советские времена ходил, не сегодняшний. Объявили по всей стране всем в десять утра быть на Красной площади. Что такое? Вешать будем всех! Вопросы есть? Есть. Что за вопрос? Веревки свои приносить или выдавать будут? Вот. Такой терпеливый народ. На все готов», – заключила певица.