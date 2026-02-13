В Кыргызстане открыли первый региональный центр ремонта вертолетов

В Кыргызстане на территории свободной экономической зоны «Ак-Чий» открыли первый региональный центр ремонта и подготовки специалистов для вертолетов Ми-171 и Ми-8. Глава Национального агентства по инвестициям Равшанбек Сабиров ознакомился с ходом реализации проекта, отметив его значимость.

По данным ведомства, инвестором проекта выступила Россия, вложившая на первом этапе около $5 миллионов.

«Ранее в авиационной отрасли КР не было предприятий такого уровня. Этот проект демонстрирует, что в стране возможно формирование современных авиационных сервисных и учебных центров», — сказал Равшанбек Сабиров.

Он подчеркнул, что инициатива способствует привлечению инвестиций, созданию рабочих мест и укреплению технологического потенциала. В настоящее время в РФ обучаются 15 кыргызстанских летчиков, которые после возвращения будут работать в структурах МЧС, Министерства обороны и других организациях. Агентство готово оказывать проекту поддержку, включая таможенные преференции.

На следующем этапе планируется открыть учебно-тренировочный комплекс с тренажером вертолета Ми-171 и учебными классами для подготовки пилотов гражданской авиации, МЧС, Минобороны и курсантов Кыргызского авиационного института.