10:57
USD 87.45
EUR 103.90
RUB 1.13
Экономика

В Кыргызстане открыли первый региональный центр ремонта вертолетов

В Кыргызстане на территории свободной экономической зоны «Ак-Чий» открыли первый региональный центр ремонта и подготовки специалистов для вертолетов Ми-171 и Ми-8. Глава Национального агентства по инвестициям Равшанбек Сабиров ознакомился с ходом реализации проекта, отметив его значимость.

По данным ведомства, инвестором проекта выступила Россия, вложившая на первом этапе около $5 миллионов.

«Ранее в авиационной отрасли КР не было предприятий такого уровня. Этот проект демонстрирует, что в стране возможно формирование современных авиационных сервисных и учебных центров», — сказал Равшанбек Сабиров.

Он подчеркнул, что инициатива способствует привлечению инвестиций, созданию рабочих мест и укреплению технологического потенциала. В настоящее время в РФ обучаются 15 кыргызстанских летчиков, которые после возвращения будут работать в структурах МЧС, Министерства обороны и других организациях. Агентство готово оказывать проекту поддержку, включая таможенные преференции.

На следующем этапе планируется открыть учебно-тренировочный комплекс с тренажером вертолета Ми-171 и учебными классами для подготовки пилотов гражданской авиации, МЧС, Минобороны и курсантов Кыргызского авиационного института.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/361807/
просмотров: 119
Версия для печати
Материалы по теме
Защиту прав инвесторов в Кыргызстане обсудили чиновники и Всемирный банк
После ремонта в Бишкеке вновь открылся центр помощи детям
После пожара. Ремонт в НИИХСиТО выполнен на 85 процентов
Для поддержки бизнеса. Национальное агентство по инвестициям запустило AI-бота
ГЧП. В КР сформирован портфель из 90 проектов на 434 миллиарда сомов
В американском Нью-Джерси в воздухе столкнулись два вертолета, есть погибшие
В Кыргызстане создадут условия для работы венчурных фондов
В 2026-м будет запущена автоматизированная информационная система «Инвестиции»
За 11 месяцев подписано 13 соглашений, привлечено инвестиций на $3,8 миллиарда
После пожара. Сроки завершения ремонта в НИИХСиТО сдвинулись
Популярные новости
Тенге обновил очередной максимум, рубль падает. Курс валют на&nbsp;9&nbsp;февраля Тенге обновил очередной максимум, рубль падает. Курс валют на 9 февраля
В&nbsp;Кыргызстане срок получения разрешений на&nbsp;перевозки в&nbsp;КНР сократили в&nbsp;144 раза В Кыргызстане срок получения разрешений на перевозки в КНР сократили в 144 раза
Золото любит терпеливых: что следует знать перед покупкой слитков Золото любит терпеливых: что следует знать перед покупкой слитков
Юань и&nbsp;тенге продолжают обновлять максимум. Курс валют на&nbsp;11&nbsp;февраля Юань и тенге продолжают обновлять максимум. Курс валют на 11 февраля
Бизнес
Когда подарок говорит больше слов: как удивить на&nbsp;День святого Валентина Когда подарок говорит больше слов: как удивить на День святого Валентина
Вместо тысячи роз: дарите полезное со&nbsp;скидкой 14&nbsp;процентов в&nbsp;O!Store Вместо тысячи роз: дарите полезное со скидкой 14 процентов в O!Store
Будь в&nbsp;плюсе с&nbsp;&laquo;Элкарт+&raquo; от&nbsp;KICB Будь в плюсе с «Элкарт+» от KICB
Путешествуйте с&nbsp;комфортом: оплата по&nbsp;QR-коду в&nbsp;Турции с&nbsp;MBANK Путешествуйте с комфортом: оплата по QR-коду в Турции с MBANK
13 февраля, пятница
10:54
В Чуйской области задержаны трое молодых людей по подозрению в грабеже В Чуйской области задержаны трое молодых людей по подоз...
10:50
В Кыргызстане открыли первый региональный центр ремонта вертолетов
10:47
На перевале Тоо-Ашуу сняты временные ограничения для большегрузного транспорта
10:45
Минздрав КР работает над созданием национальной лабораторной службы
10:40
Отказаться от субсидий предприятий теплоснабжения намерены в Кыргызстане