В Минтруда рассказали о кыргызстанцах, которые решают участвовать в СВО в России

Заместитель министра труда, социального обеспечения и миграции Бакыт Дарманкул уулу прокомментировал вопрос журналистов об участии некоторых граждан Кыргызстана в специальной военной операции России в Украине.

По его словам, есть те, кто в РФ совершил тяжкие преступления, и такие принимают решения вместо отбытия срока наказания участвовать в СВО.

«Но их никто не принуждает. Им может поступить такое предложение. Сотрудники представительства Минтруда и консульская служба МИД совместно с МВД ведут работу по защите их прав. Мы проводим с ними беседы, рассказываем об их правах, спрашиваем, не принуждают ли их», — пояснил он.

Он также отметил, что сейчас в центре временного содержания иностранных граждан в «Сахарово» содержатся 69 граждан Кыргызстана, в аналогичном центре в Московской области — 19 человек.
