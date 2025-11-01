Опубликован список 143 граждан Кыргызстана, погибших в Украине

Как минимум 143 гражданина Кыргызстана погибли в Украине после вербовки в армию России. Такие данные опубликовал украинский проект «Хочу жить».

Отмечается, что в список включены только те погибшие, чьи имена удалось подтвердить через источники в российских войсках. Авторы подчеркивают, что это не полный перечень — реальное число погибших может быть значительно выше. Материал стал продолжением серии расследований о вербовке мигрантов из стран Центральной Азии.

Ранее сообщалось, что 687 граждан Кыргызстана подписали контракт с российской армией: 135 человек — в 2023 году, 326 — в 2024-м, и не менее 400 — за восемь месяцев 2025-го. По данным проекта, Россия активно наращивает темпы вербовки мигрантов в Кыргызстане.

Авторы также отмечают, что использование иностранных граждан в качестве пехоты для России остается экономически выгодным: подготовка таких бойцов занимает не более двух недель, и большинство из них гибнет в первых же боях, выполняя роль штурмовиков.

Ранее проект «Хочу жить» также опубликовал данные о 270 гражданах Казахстана, 446 гражданах Таджикистана и 481 гражданине Узбекистана, погибших на войне в Украине.