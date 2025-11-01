12:54
USD 87.45
EUR 101.17
RUB 1.09
Общество

Опубликован список 143 граждан Кыргызстана, погибших в Украине

Как минимум 143 гражданина Кыргызстана погибли в Украине после вербовки в армию России. Такие данные опубликовал украинский проект «Хочу жить».

Отмечается, что в список включены только те погибшие, чьи имена удалось подтвердить через источники в российских войсках. Авторы подчеркивают, что это не полный перечень — реальное число погибших может быть значительно выше. Материал стал продолжением серии расследований о вербовке мигрантов из стран Центральной Азии.

Ранее сообщалось, что 687 граждан Кыргызстана подписали контракт с российской армией: 135 человек — в 2023 году, 326 — в 2024-м, и не менее 400 — за восемь месяцев 2025-го. По данным проекта, Россия активно наращивает темпы вербовки мигрантов в Кыргызстане.

Авторы также отмечают, что использование иностранных граждан в качестве пехоты для России остается экономически выгодным: подготовка таких бойцов занимает не более двух недель, и большинство из них гибнет в первых же боях, выполняя роль штурмовиков.

Ранее проект «Хочу жить» также опубликовал данные о 270 гражданах Казахстана, 446 гражданах Таджикистана и 481 гражданине Узбекистана, погибших на войне в Украине.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/349377/
просмотров: 620
Версия для печати
Материалы по теме
Три четверти украинцев согласны заморозить конфликт по нынешней линии фронта
Алла Пугачева дала большое видеоинтервью. Подробности
Громкие заявления Путина на пресс-конференции в Китае. Главное
В Украине задержали подозреваемого в убийстве экс-спикера Верховной рады
В Украине убит бывший спикер Верховной рады Андрей Парубий. Осторожно, фото!
Госдепартамент США одобрил продажу Украине дальнобойных ракет ERAM
Президент Казахстана поздравил Владимира Зеленского с Днем независимости Украины
Дональд Трамп: Возвращение Крыма и вступление Украины в НАТО невозможны
Эммануэль Макрон и Владимир Зеленский встретятся после саммита на Аляске
Уиткофф встретился с Путиным в Кремле за два дня до истечения ультиматума Трампа
Популярные новости
Минимальный стаж&nbsp;&mdash; 20&nbsp;лет: зачем Кыргызстан ужесточает правила выхода на&nbsp;пенсию Минимальный стаж — 20 лет: зачем Кыргызстан ужесточает правила выхода на пенсию
Айжан Чыныбаева: Мы&nbsp;нашли человеческие останки, убирая пляж на&nbsp;Иссык-Куле Айжан Чыныбаева: Мы нашли человеческие останки, убирая пляж на Иссык-Куле
С&nbsp;кыргызско-таджикской границы могут убрать пограничников С кыргызско-таджикской границы могут убрать пограничников
Варвар в&nbsp;центре Европы. Эссе о&nbsp;встрече цивилизаций, баранине и&nbsp;смысле традиций Варвар в центре Европы. Эссе о встрече цивилизаций, баранине и смысле традиций
Бизнес
Президент КР&nbsp;признал &laquo;Элдик Банк&raquo; продолжателем культуры сбережений Кыргызстана Президент КР признал «Элдик Банк» продолжателем культуры сбережений Кыргызстана
ЗАО &laquo;МПЦ&raquo; представило инновации на&nbsp;E-Com EXPO 2025 ЗАО «МПЦ» представило инновации на E-Com EXPO 2025
Смотрите все, что хотите,&nbsp;&mdash; с&nbsp;тарифной опцией &laquo;Все кинотеатры + ТВ&raquo; от&nbsp;MEGA Смотрите все, что хотите, — с тарифной опцией «Все кинотеатры + ТВ» от MEGA
Какие тарифы Beeline стали еще выгоднее? Какие тарифы Beeline стали еще выгоднее?
1 ноября, суббота
12:47
Средняя зарплата в Кыргызстане в 2026 году вырастет до 36 тысяч сомов Средняя зарплата в Кыргызстане в 2026 году вырастет до ...
12:43
Форум в Бишкеке: директора школ Кыргызстана и России обсудили пути интеграции
12:20
В Кыргызстане ежегодно около 20 тысяч человек умирают от болезней сердца
12:03
Опубликован список 143 граждан Кыргызстана, погибших в Украине
12:00
Смоленские вампиры, триллеры и драмы. Что смотреть на следующей неделе