РФ не будет выдавать служащих иностранцев в другие страны по уголовным делам

Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому вводится запрет на выдачу иностранным государствам лиц, служивших в Вооруженных силах РФ или участвовавших в специальной военной операции. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Согласно новым нормам, Россия будет отказывать в экстрадиции иностранных граждан и лиц без гражданства, которые проходят или проходили военную службу по контракту в ВС РФ или иных воинских формированиях и участвовали в боевых действиях в их составе. В таком случае запросы иностранных государств о выдаче подобных лиц по уголовным делам не будут исполняться.

Ранее Государственная дума приняла пакет законопроектов, запрещающих выдворять, депортировать и выдавать для уголовного преследования иностранцев, воевавших на стороне России.