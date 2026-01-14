«Начать СВО в ЦА». Депутат Мажилиса отреагировал на слова Владимира Соловьева

Депутат Мажилиса Казахстана Айдос Сарым прокомментировал предложение российского пропагандиста Владимира Соловьева «начать СВО в Армении и странах Центральной Азии», передает Tengrinews.kz.

Говоря о возможной реакции на его слова, Айдос Сарым заявил: «Если вас укусил комар, вы же не будете стрелять из автомата».

«Самое главное, что Соловьев не является официальным лицом или человеком, который принимает решения. Если бы это был госорган или депутат, были бы соответствующие меры. Самое простое: надо сделать телеведущего персоной нон грата, и этого достаточно», — сказал депутат.

Напомним, депутат Жогорку Кенеша Дастан Бекешев предложил МИД вызвать посла России в Кыргызстан, дать ноту протеста и запретить Владимиру Соловьеву въезд в страну.

На что пресс-секретарь президента Аскат Алагозов призвал не воспринимать всерьез слова российского пропагандиста.