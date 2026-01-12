Ведущий Владимир Соловьев предложил «начать СВО» в Армении и Центральной Азии

Посла России в Армении Сергея Копыркина вызвали в МИД Армении после высказываний ведущего Владимира Соловьева о возможности проведения военной операции в этой стране, пишет Meduza.

Соловьев в одном из своих эфиров несколько дней назад выразил мнение, что России, как и США в Венесуэле, стоит «наплевать на международное право» и рассмотреть возможность силового вмешательства во внутренние дела Армении и республик Центральной Азии, чтобы не допустить их выхода из российской «зоны влияния».

В МИД Армении заявили, что такие высказывания несовместимы с дружественными отношениями между Москвой и Ереваном.