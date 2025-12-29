09:49
USD 87.43
EUR 102.96
RUB 1.12
Происшествия

В американском Нью-Джерси в воздухе столкнулись два вертолета, есть погибшие

В американском штате Нью-Джерси в воздухе столкнулись два вертолета, в результате чего один человек погиб, еще один получил ранения. Об этом сообщает CNN.

СМИ
Фото СМИ

Уточняется, что инцидент произошел недалеко от аэропорта Хаммонтона. В момент столкновения на борту вертолетов находились только пилоты.

На месте происшествия работают экстренные службы. Начальник полиции Хаммонтона заявил, что прибывшие пожарные расчеты потушили пламя, охватившее один из вертолетов.

По данным телеканала, расследованием ЧП займется Национальный совет по безопасности на транспорте.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/356409/
просмотров: 177
Версия для печати
Материалы по теме
В Якутии ураган сломал лопасти у двух вертолетов Ми-8
Полеты на вертолетах МЧС Кыргызстана: частная аренда и общественный резонанс
В Кыргызстане начали выпускать вертолеты
МЧС Кыргызстана хочет приобрести еще один вертолет Airbus
Падение военного вертолета. Специалисты приступили к расшифровке черного ящика
Падение военного вертолета. Пострадавших навестил министр обороны
В Узбекистане разбился военный Ми-8, экипаж погиб
Вертолет Ми-8 МТВ передала Россия для нужд МЧС Кыргызстана
Вертолет Минобороны Казахстана шокировал отдыхающих на Иссык-Куле. Это учения
Срыва сезона не будет. Минобороны предоставит свой вертолет для альпинистов
Популярные новости
Глава ГКНБ приказал арестовать основателя ОсОО &laquo;Кыргыз жол курулуш&raquo; Глава ГКНБ приказал арестовать основателя ОсОО «Кыргыз жол курулуш»
Камчыбек Ташиев приказал. Задержан учредитель компании &laquo;Кыргыз жол курулуш&raquo; Камчыбек Ташиев приказал. Задержан учредитель компании «Кыргыз жол курулуш»
Задержан президент Федерации кок-бору Кыргызстана Задержан президент Федерации кок-бору Кыргызстана
Из&nbsp;Вьетнама экстрадирован кыргызстанец, обвиняемый в&nbsp;мошенничестве Из Вьетнама экстрадирован кыргызстанец, обвиняемый в мошенничестве
Бизнес
Новогодний чекап здоровья: начните год вместе с&nbsp;сетью клиник Acıbadem Новогодний чекап здоровья: начните год вместе с сетью клиник Acıbadem
&laquo;Айыл Банк&raquo; подвел итоги 2025&nbsp;года: новые цифровые сервисы «Айыл Банк» подвел итоги 2025 года: новые цифровые сервисы
Подарите близким год связи с&nbsp;красивым номером от&nbsp;MEGA! Подарите близким год связи с красивым номером от MEGA!
Праздник продолжается: &laquo;Марафон призов&raquo; продлен до&nbsp;конца января! Праздник продолжается: «Марафон призов» продлен до конца января!
29 декабря, понедельник
09:46
Мэр Оша подарил квартиру матери восьмерых детей к Новому году Мэр Оша подарил квартиру матери восьмерых детей к Новом...
09:45
Мирное урегулирование в Украине. Трамп прокомментировал встречу с Зеленским
09:37
В американском Нью-Джерси в воздухе столкнулись два вертолета, есть погибшие
09:35
В Бишкеке за 12 месяцев отремонтировали 1 тысячу 917 трансформаторов
09:30
Хадж-2026: Кыргызстан и Саудовская Аравия согласовали новые правила