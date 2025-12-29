В американском Нью-Джерси в воздухе столкнулись два вертолета, есть погибшие

В американском штате Нью-Джерси в воздухе столкнулись два вертолета, в результате чего один человек погиб, еще один получил ранения. Об этом сообщает CNN.

Фото СМИ

Уточняется, что инцидент произошел недалеко от аэропорта Хаммонтона. В момент столкновения на борту вертолетов находились только пилоты.

На месте происшествия работают экстренные службы. Начальник полиции Хаммонтона заявил, что прибывшие пожарные расчеты потушили пламя, охватившее один из вертолетов.

По данным телеканала, расследованием ЧП займется Национальный совет по безопасности на транспорте.