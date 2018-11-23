Аудит СВО. Почему отменен тендер на ремонт боевых вертолетов

В Кыргызстане до сих пор не провели ремонт боевых вертолетов. Об этом 24.kg сообщили собственные источники.
Уточняется, что не продлен и срок эксплуатации воздушных судов, в том числе борта № 1.
В 2017 году на ремонт вертолетов было выделено 320 миллионов сомов. В июне 2017 года войсковая часть 23565 Сил воздушной обороны провела тендер на закупку услуг по капитальному ремонту двух вертолетов МИ-8 МТВ на 287 миллионов 526 тысяч сомов.
Однако позже внутренний аудит выявил в тендере грубейшие нарушения процедуры госзакупок и принципиальности должностных лиц.
Напомним, срок эксплуатации вертолетов Сил воздушной обороны Кыргызстана вышел еще в апреле 2018 года. В частности, ресурс истек у вертолетов Ми-8, Ми-8 МТВ и Ми-24. Туристическим фирмам послали уведомление о прекращении поисково-спасательных операций, однако в июле на площадке Южный Энильчек боевой вертолет Ми-8 МТВ потерпел крушение.