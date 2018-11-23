Аудит СВО. Почему отменен тендер на ремонт боевых вертолетов

В Кыргызстане до сих пор не провели ремонт боевых вертолетов. Об этом 24.kg сообщили собственные источники.

Уточняется, что не продлен и срок эксплуатации воздушных судов, в том числе борта № 1.

В 2017 году на ремонт вертолетов было выделено 320 миллионов сомов. В июне 2017 года войсковая часть 23565 Сил воздушной обороны провела тендер на закупку услуг по капитальному ремонту двух вертолетов МИ-8 МТВ на 287 миллионов 526 тысяч сомов.

«В тендере принимали участие четыре компании: казахстанское АО «Авиаремонтный завод № 405», российские АО «Вертолеты России», ОАО «558 Авиаремонтный завод Беларусь» и ОАО «Оршанский авиаремонтный завод» Республики Беларусь. Конкурс выиграла последняя компания. Фирма предложила наименьшую сумму по капремонту воздушных судов», — сообщили редакции.

Однако позже внутренний аудит выявил в тендере грубейшие нарушения процедуры госзакупок и принципиальности должностных лиц.

«ОАО «Оршанский авиаремонтный завод» не предоставил документы по страховке вертолетов. Согласно закону, все компании, участвующие в тендерах, имеют равные права. Однако командующий СВО Кылычбек Айдаралиев и ряд других офицеров летали в Беларусь на переговоры с представителями выигравшей в конкурсе компанией. В итоге тендер отменили на основании заключения внутреннего аудита, деньги возвращены в бюджет», — проинформировали редакцию.

Напомним, срок эксплуатации вертолетов Сил воздушной обороны Кыргызстана вышел еще в апреле 2018 года. В частности, ресурс истек у вертолетов Ми-8, Ми-8 МТВ и Ми-24. Туристическим фирмам послали уведомление о прекращении поисково-спасательных операций, однако в июле на площадке Южный Энильчек боевой вертолет Ми-8 МТВ потерпел крушение.