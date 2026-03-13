16:04
USD 87.45
EUR 100.98
RUB 1.10
Происшествия

МЧС опровергло причастность к низко летевшему вертолету в Кара-Балте

Министерство чрезвычайных ситуаций Кыргызстана заявило, что вертолет, который, по словам местных жителей, низко пролетел над городом Кара-Балта, не имеет отношения к ведомству.

Как сообщили в МЧС, в некоторых СМИ появилась информация, что вертолет, летевший на небольшой высоте над городом Кара-Балта Чуйской области, может принадлежать министерству. Местные жители утверждали, что воздушное судно пролетело на высоте примерно пятиэтажного дома.

В ведомстве подчеркнули, что такие предположения не соответствуют действительности.

«МЧС действительно выполняет отдельные полеты в рамках оказания коммерческих услуг, однако данный полет не имеет отношения к нашему ведомству», — говорится в сообщении.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/365893/
просмотров: 79
Версия для печати
Материалы по теме
Нового главу МЧС Канатбека Чыныбаева представили личному составу ведомства
Девять из десяти кандидатов на пост главы МЧС оказались замешаны в коррупции
Канатбек Чыныбаев назначен министром чрезвычайных ситуаций
Парламент одобрил кандидатуру Канатбека Чыныбаева на пост главы МЧС
Профильный комитет одобрил назначение Канатбека Чыныбаева на должность главы МЧС
Военная прокуратура возбудила дело против экс-главы МЧС Урматбека Шамырканова
Канатбек Чыныбаев назначен и. о. министра чрезвычайных ситуаций
Министр чрезвычайных ситуаций Урматбек Шамырканов освобожден от должности
В Бишкеке и Чуйской долине ожидается сильный ветер — МЧС
Трагедия на шахте в Баткенской области: два человека погибли
Популярные новости
Задержание журналистки Алтынай Арстанбековой: комментарий МВД Задержание журналистки Алтынай Арстанбековой: комментарий МВД
В&nbsp;Кыргызстане ночью зафиксировали землетрясение магнитудой около трех баллов В Кыргызстане ночью зафиксировали землетрясение магнитудой около трех баллов
&laquo;Трейдинг&raquo; в&nbsp;Telegram: в&nbsp;Бишкеке задержали подозреваемую в&nbsp;серии мошенничеств «Трейдинг» в Telegram: в Бишкеке задержали подозреваемую в серии мошенничеств
Высокопоставленного функционера экстремистов задержали в&nbsp;Кыргызстане Высокопоставленного функционера экстремистов задержали в Кыргызстане
Бизнес
Почему инвесторам из&nbsp;КР стоит обратить внимание на&nbsp;внутренний рынок недвижимости Почему инвесторам из КР стоит обратить внимание на внутренний рынок недвижимости
&laquo;Жеңил&raquo;: автокредит под 4&nbsp;процента для работников гос- и&nbsp;бюджетного сектора «Жеңил»: автокредит под 4 процента для работников гос- и бюджетного сектора
Развитие 5G&nbsp;в&nbsp;Центральной Азии и&nbsp;новые возможности цифрового мира Развитие 5G в Центральной Азии и новые возможности цифрового мира
Мультивалютная карта от&nbsp;&laquo;Оптима Банка&raquo; снова в&nbsp;деле Мультивалютная карта от «Оптима Банка» снова в деле
13 марта, пятница
15:59
МЧС опровергло причастность к низко летевшему вертолету в Кара-Балте МЧС опровергло причастность к низко летевшему вертолету...
15:57
Депутата Шаирбека Ташиева вызвали на допрос в МВД
15:50
Тендеры без границ: в ЕАЭС создадут единую цифровую платформу госзакупок
15:39
Решение Минэнерго может привести к банкротству распределительных компаний
15:36
На какой стадии находится проект CASA-1000, рассказал координатор