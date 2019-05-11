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Общество

Конфликт в Новопавловской школе. Родители учеников намерены объявить голодовку

Учебно-образовательный комплекс-лицей № 1 имени Чингиза Айтматова в селе Новопавловка продолжают сотрясать скандалы. Одна из пользователей Facebook Замира Мамбетова написала на своей странице, что возмущенные бездействием Министерства образования родители учеников 13 мая выйдут на акцию протеста, а если их опять не услышат, объявят голодовку.

Женщина утверждает, что нынешнего директора Диляру Абдуллаеву, увольнения которого требуют и учителя, и родители учащихся, покрывает министр Гульмира Кудайбердиева. «В качестве альтернативы предлагают кандидатуру Эльнуры Мурзаевой, но это не вариант. Она тоже подруга министра», — пишет Замира Мамбетова.

Депутат Жогорку Кенеша Евгения Строкова заявила 24.kg, что в отношении Диляры Абдуллаевой развернулась кампания по очернению, и считает, что для объективности надо выслушать обе стороны конфликта.

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Нардеп отметила, что в поддержку Диляры Абдуллаевой выступили родители 2 тысяч школьников, к ним присоединились педагоги.

«Нам не нужна никакая Эльнура Мурзаева. Нам известно, что она землячка главы Минобраза. Однако это не значит, что ее нужно ставить директором. Мы готовы продолжать митинги, но в защиту Диляры Абдуллаевой», — сказала мама учащегося 10 а Нуржамал Алиева.

Конфликт в учебном заведении продолжается несколько месяцев. Часть родителей выступает против сборов денег в школьный фонд и обвиняет в коррупции администрацию школы. Они выходили на митинг, требуя прекратить поборы и уволить директора.
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