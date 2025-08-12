На капремонт школы в селе Бирдик Чуйской области выделяют 44 миллиона сомов

Чуйское областное управление капитального строительства департамента жилищно-гражданского строительства объявило тендер на капитальный ремонт школы в селе Бирдик Иссык-Атинского района Чуйской области.

Как сообщает портал госзакупок, на эти цели планируется выделить 44 миллиона 397 тысяч сомов. Согласно смете, в школе намерены заменить кровлю и сантехническое оборудование, отремонтировать внутренние сети электроснабжения и отопительную систему, обновить фасад, установить пожарную сигнализацию и предусмотреть ограждение (еврозабор).

Предложения от поставщиков принимаются до 26 августа. Сроки ремонтно-строительных работ не уточняются.

Как сообщалось ранее, в Кыргызстане насчитывается 59 аварийных школ.