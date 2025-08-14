11:03
Общество

Минстрой Кыргызстана возводит 178 школ по всей республике

Заместитель министра строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Талантбек Иманакун уулу в прямом эфире «Биринчи радио» поделился последними новостями в строительной отрасли.
 
По его данным, в настоящее время Минстрой ведет строительные и капитальные ремонтные работы на 573 социальных объектах.
 
Из них строительство идет на 391 объекте: 178 школ, 98 детских садов, 21 объект здравоохранения, 12 домов культуры, 35 спортивных комплексов, 18 административных учреждений и инженерных сетей и 29 объектов водоснабжения.
 
Остальные 182 объекта находятся на капитальном ремонте. Из них 127 школ, 18 детских садов, 19 учреждений здравоохранения, 11 учреждений культуры, 2 спортивных объекта и 1 автовокзал.
 
Отмечается, что ежегодно Министерство строительства ко Дню независимости вводит в эксплуатацию 100 объектов. В этом году планируется ввести в эксплуатацию более 100 объектов. 
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/339564/
