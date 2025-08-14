Минстрой Кыргызстана возводит 178 школ по всей республике

Заместитель министра строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Талантбек Иманакун уулу в прямом эфире «Биринчи радио» поделился последними новостями в строительной отрасли.

По его данным, в настоящее время Минстрой ведет строительные и капитальные ремонтные работы на 573 социальных объектах.

Из них строительство идет на 391 объекте: 178 школ, 98 детских садов, 21 объект здравоохранения, 12 домов культуры, 35 спортивных комплексов, 18 административных учреждений и инженерных сетей и 29 объектов водоснабжения.