Минстрой Кыргызстана возводит 178 школ по всей республике

Заместитель министра строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Талантбек Иманакун уулу в прямом эфире «Биринчи радио» поделился последними новостями в строительной отрасли.
По его данным, в настоящее время Минстрой ведет строительные и капитальные ремонтные работы на 573 социальных объектах.
Из них строительство идет на 391 объекте: 178 школ, 98 детских садов, 21 объект здравоохранения, 12 домов культуры, 35 спортивных комплексов, 18 административных учреждений и инженерных сетей и 29 объектов водоснабжения.
Остальные 182 объекта находятся на капитальном ремонте. Из них 127 школ, 18 детских садов, 19 учреждений здравоохранения, 11 учреждений культуры, 2 спортивных объекта и 1 автовокзал.
Отмечается, что ежегодно Министерство строительства ко Дню независимости вводит в эксплуатацию 100 объектов. В этом году планируется ввести в эксплуатацию более 100 объектов.