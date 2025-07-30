В школе № 73 объяснили запрет на посещение стадиона в «Тунгуче» после 20.00

В школе № 73 сообщили, что территория учреждения подвергается загрязнению, поэтому администрация ограничила время пребывания на территории до 20.00. Об этом 24.kg сообщила заместитель директора по воспитательной работе Айша Исакова.

Напомним, ранее жители микрорайона «Тунгуч» жаловались, что охранники школы запрещают им гулять на стадионе после 20.00.

«К сожалению, в последнее время территория нашей школы все чаще подвергается загрязнению. Мы сталкиваемся с тем, что на школьном дворе остаются мусор, пустые бутылки, использованные памперсы и другие отходы. Это не только нарушает санитарные нормы, но и представляет угрозу для здоровья и безопасности наших детей», — сказала замдиректора.

В связи с этим администрация приняла решение ограничить доступ к территории школы во время каникул после 20.00.

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